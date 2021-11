En attendant les résultats définitifs concernant le scrutin du 27 novembre 2021, les couleurs des partis ayant remporté la victoire, à Constantine, s'annoncent déjà avec enthousiasme. Il s'agit des résultats relatifs aux nouveaux élus des APC. À ce titre le FAN arrive en première position avec 5 sièges. En seconde position, on retrouve les indépendants avec 3 sièges, suivis du FLN et du PLJ avec deux sièges chacun. C'est la première fois que le FLN et le RND, ayant longtemps occupé le devant de la scène, Pour la première fois le FLN et le RND, se voient recalés, au profit d'autres partis. L'on annonce également la victoire de l'artiste Hakim Dekkar à l'APC de Constantine.

Concernant l'APW, les dépendants se sont imposés avec 1 246 voix, suivis du RND (850), FLN (668) et du MSP (456). Les élections de renouvellement des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW) tenues, se sont déroulées dans des conditions normales et dans une ambiance sereine, malgré un taux de participation timide. Les quelque dépassements et déséquilibres enregistrés n'ont eu aucune incidence sur le déroulement général du scrutin.

Aujourd'hui, il appartient aux partis politiques de booster le développement local pour améliorer les conditions de vie des citoyens. C'est la mission et le devoir des nouveaux élus, lesquels devront améliorer la gestion des affaires publiques, à travers la concrétisation, sur le terrain, de la démocratie participative et le lancement des programmes de développement. Pour eux «les locales sont un jalon dans le parachèvement de l'édification des institutions de l'Etat», mais aussi «la construction de la nouvelle Algérie», telle que souhaité par le peuple. C'est donc le choix des Constantinois qui attendent de leurs élus le meilleur pour eux et pour leur ville.