La saison des grandes chaleurs pointe du nez. Les risques des incendies de forêts aussi. Si l'été est synonyme de grandes vacances, il est aussi symbole de multiples désagréments et dangers, notamment les incendies de forêts. Un phénomène récurrent nécessitant plus de vigilance et de mobilisation. Pour parer à toute éventualité, les services concernés de la wilaya d'Annaba font dans l'anticipation. Au terme d'un point de presse organisé, hier, la direction a fait état de la mise en place, conjointement avec les services de la wilaya, d'un important dispositif de lutte contre les feux de forêts. Outre deux colonnes mobiles, plus de 100 agents sont mobilisés, selon les données avancées. Composés de huit véhicules 4x4, dotés de radios pour faciliter la communication et une intervention rapide en cas d'incendie, les roulants sont positionnés à Oued El-Aneb pour couvrir les communes de Berrahal, Chétaïbi et Séraïdi. À cela s'ajoutent sept camions citernes répartis sur l'ensemble du territoire de la wilaya. L'autre mesure prise a trait au renforcement du dispositif existant avec deux tours de contrôle. L'une dans la zone d'El Berka Zarga (El Bouni) et l'autre à Bouzizi (Séraïdi). Ce qui porte à cinq le nombre de tours de contrôle dans la wilaya d'Annaba. Le plan de prévention met également l'accent sur l'ouverture de 19 km de pistes forestières à Chétaïbi, dont les travaux sont en cours, pour atteindre 30 km de pistes, outre l'intensification de l'aménagement des anciennes pistes. Dans le même ordre d'idées, l'Algérienne des eaux (ADE) d'Annaba a aménagé cinq nouveaux points d'eau portant ainsi le total à 15 points, dont 12 forages et trois sources d'eau. Ce qui devrait approvisionner en eau les équipements de l'Armée nationale populaire et de la Protection civile. Les intervenants, lors de ce point de presse, ont indiqué que le plan de prévention met également l'accent sur l'intensification du nettoyage des aires affectées par les incendies de l'été dernier pour faciliter la régénération naturelle du couvert végétal. Dans cet ordre d'idées, il a été procédé à la plantation, durant 2022, de 500 ha d'arbustes par les services de la Conservation des forêts. Ce dispositif de prévention s'étend sur plusieurs communes de la wilaya dont Séraïdi, El Eulma, Chétaïbi et Aïn El Berda, considérées comme zones à forte densité forestière. La sensibilisation contre les feux de forêts n'est pas en reste. S'étalant jusqu'au 31 octobre prochain, la campagne est axée sur le travail participatif à travers la conjugaison des efforts et la contribution citoyenne.