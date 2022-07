La pandémie de Covid-19, qui a «vampirisé» les ressources thérapeutiques, est derrière nous. Les autorités sanitaires, engagent, désormais, des initiatives en vue de faciliter le parcours thérapeutique des Algériens atteints d'un cancer. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, vient, ainsi, d'inaugurer un nouveau Centre anticancer (CAC) pour enfants, relevant du CHU Lamine Debaghine, ex-Maillot, de Bab El Oued, à Alger. D'une capacité de 140 lits, le nouveau centre permettra d'alléger la charge sur le Centre Pierre et Marie Curie, Cpmc, de l'hôpital Mustapha Pacha d'Alger.

À cette occasion, Benbouzid, accompagné du wali d'Alger, Ahmed Maâbed, a écouté, samedi dernier, un exposé présenté par le directeur du CHU de Bab El Oued, Nafaâ Tati, sur les équipements et la gestion de cette nouvelle structure.

«Ce nouvel établissement constitue un acquis pour le secteur et s'inscrit dans le cadre de la stratégie tracée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à lutter contre le cancer et à éviter certaines contraintes aux citoyens», a-t-il souligné.

Le ministre a évoqué, pour sa part, «les problèmes encore pendants en matière de radiothérapie, en raison de la panne des accélérateurs, pour défaut de maintenance, après la dissolution de l'entreprise qui l'assurait». Il avait inauguré, auparavant deux établissements de santé de proximité, respectivement dans les communes de Heuraoua, à l'est d'Alger, et Bourouba, portant ainsi à 12 le nombre global de ces structures de santé inaugurées depuis le début de 2022. Rappelons qu'Aberrahmane Benbouzid a récemment rappelé qu'après le premier plan anticancer 2015-2019, un deuxième devant débuter en 2020 a été freiné par la pandémie de coronavirus, qui a profondément touché le secteur de la santé.

L'impact de cette épidémie sur le traitement des personnes atteintes de cancer, aura, en effet, lourdement impacté la prise en charge des malades, notamment en matière d'actes chirurgicaux, car de nombreux services ont été reconvertis en centres anti-Covid-19, ainsi que le diagnostic précoce et le dépistage. Assurément, l'horizon est dégage dans le secteur de la santé et les efforts sont concentrés sur l'amélioration du quotidien des patients et des praticiens, face à la maladie, dont l'incidence a été de l'ordre de 65000 nouveaux cas, tous types confondus, début 2021, dont 15000 cas de cancer du sein. En matière de chiffres, l'Institut nationalde santé publique, Insp, indique, quant à lui, que l'Algérie enregistre annuellement près de 50000 nouveaux cas de cancer tous types confondus, selon les données du Registre national des cancers, relevant de cet établissement public. Signalons enfin que le ministre de la Santé a eu à faire état du lancement du deuxième plan quinquennal 2020-2024 de lutte contre le cancer en Algérie, ce qui permettra aux pouvoirs publics et aux experts de maîtriser ce type de maladie, notamment en matière de radiothérapie, d'autant que le patient souffre encore du problème des temps d'attente, longs, entre les rendez-vous, en dépit du lancement, par le ministère, d'une plate-forme dédiée à cet effet.

Des spécialistes et des associations d'aide aux personnes atteintes de cancer plaident, de leur, côté, pour l'amélioration de la prise en charge des patients dans le domaine de la radiothérapie et la mise à leur disposition des médicaments, qui connaissent de temps en temps des ruptures.