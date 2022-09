La Brigade mobile de police judiciaire exerçant dans le secteur de la zone industrielle Palma à Constantine a réussi à mettre fin aux activités d'un dealer âgé de 25 ans. Activant dans la propagation de la drogue dure nommée Ecstasy, le mis en cause a été arrêté lors d'une opération coordonnée entre la Bmpj, la sûreté urbaine et la première section d'intervention rapide. À la fin de toutes les procédures d'enquête, un dossier judiciaire de nature criminelle a été établi contre le dealer qui a été déféré par-devant le procureur de la République. Selon un communiqué de la sûreté de la wilaya « à la fin de sa perquisition, le suspect a été dirigé vers le siège de la brigade pour le complément d'enquête et l'élaboration des procédures légales prises dans ce cas d'espèce». À cet égard, ajoute la même source, «le malfaiteur avait été signalé à la police indiquant l'existence d'une personne propageant de la drogue dure dans le quartier de Chaâb Ersas». Après vérification des renseignements, la police judiciaire s'est fait délivrer par le procureur de la République un mandat de perquisition visant ce suspect. Les enquêteurs se sont aussitôt dirigés vers son domicile qu'ils ont encerclé et le mis en cause arrêté. Lors de cette opération «les éléments de la Bmpj ont mis la main sur une quantité de 530 comprimés d'Ecstasy en son domicile, bien dissimulée sous la literie. Ils ont également découvert un «cutter» qui était utilisé pour découper la drogue», a précisé le communiqué. Ce n'est pas la seule opération effectuée par la police durant cette semaine. En effet, un communiqué similaire fait état de la saisie de pas moins de 2890 capsules de Brégabaline au niveau d'El Khroub. L'intervention de la police est intervenue suite à des informations faisant état qu'un repris de justice était en train de faire écouler des psychotropes dans un quartier de cette commune. Les investigations lancées ont permis d'identifier le mis en cause qui a été arrêté en possession d'une quantité de 592 capsules de la même substance cachées dans un sac avec une somme d'argent évaluée à 267500 DA. Après obtention d'un mandat de perquisition de la justice, la police à procédé à la fouille de son domicile où une quantité plus importante sera découverte évaluée a 2298 autres capsules en plus d'une autres somme d'argent. Le mis en cause âgé de 33 ans a été traduit après établissement d'un dossier pénal devant la justice. Rappelons dans ce même contexte que 5625 capsules de Brégabaline ont été saisies par la BRI il y a à peine quelques jours. En effet, dans le cadre de la dynamique des efforts fournis par la sûreté de la wilaya de Constantine, dans la lutte contre le trafic de drogue, la BRI, agissant sur la base de renseignement, avait réussi à mette fin aux activités d'un dealer, faisant partie d'un réseau de trafic de psychotropes. Le mis en cause âgé de 30ans a été traduit devant la justice après la découverte de 5625 capsules de Brégabaline de fabrication étrangère, bien dissimulées dans les portes de son véhicule en plus d'une somme d'argent.