Le wali de Saïda, Ahmed Boudouh, a décidé d'activer son autorité pour mettre fin à l'état de blocage dans les Assemblées populaires communales de Saïda et de Moulay Larbi, a indiqué, hier, son cabinet. Le wali a décidé d'activer son «autorité de substitution» en vigueur en vertu des articles 100, 101 et 102 du Code communal 11-10 promulgué en 2011, qui lui permet d'intervenir pour assurer le bon fonctionnement des services de ces deux collectivités de base au service des citoyens. Dans ce cadre, le même responsable a chargé les chefs des daïras de Saïda et d'Ain Lahdjar, de gérer les affaires administratives et financières des deux communes en question, afin d'assurer la continuité du service public dans l'intérêt des citoyens et du développement local, notamment pour ce qui est de l'amélioration du cadre de vie du citoyen, selon la même source. Cette décision est intervenue après épuisement de toutes les solutions possibles pour sortir de cette situation, notamment en donnant la possibilité aux élus des deux APC de débloquer la situation, de privilégier le dialogue et de parvenir à un consensus, de manière à servir l'intérêt public et à préserver le fonctionnement normal des deux Assemblées. Le wali a accordé un délai d'une semaine aux élus des APC de Saïda et de Moulay Larbi, à compter du 20 septembre dernier, afin de trouver une solution à cette situation avant de recourir à l'activation de son «autorité», les appelant à faire preuve de sens des responsabilités et à être à la hauteur de la confiance placée en eux, par les citoyens. Le même responsable a souligné que la situation de blocage des deux APC a pris l'intérêt des citoyens en otage, par le fait d'intérêts et de calculs étroits et subjectifs.