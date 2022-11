Le présumé assassin d'un homme dans la région de Aïn El Hammam a été arrêté le week end dernier par les services de sécurité. Selon un communiqué rendu public par la Gendarmerie nationale, le présumé meurtrier est un jeune homme âgé de 29 ans, résidant au village Aït Ouyahia, dans la commune de Aïn El Hammam à une cinquantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. L'arrestation du mis en cause a été rendue possible grâce au témoignage d'une personne qui s'est rendue à la brigade de gendarmerie de Aïn El Hammam. Ce dernier a reconnu avoir été en compagnie de l'assassin présumé, a précisé encore le communiqué de la Gendarmerie nationale. L'auteur présumé du crime a été arrêté et remis à la brigade de gendarmerie de Abi Youcef dans la même daïra pour un complément d'enquête, précise le même communiqué, ajoutant que les mis en cause dans cette affaire seront remis aux autorités judiciaires compétentes, une fois l'enquête terminée. Il faut rappeler que la victime de ce meurtre est un quinquagénaire retrouvé, il y a trois jours, à la lisière de la RN 71 reliant la commune de Aïn El Hammam à Aït Yahia.

Les mis en cause seront présentés pour les chefs d'inculpation d'homicide volontaire avec préméditation, constitution d'un groupe de malfaiteurs en vue de préparer un meurtre ou plus et non-assistance à personne en danger.