Le moudjahid Salah Goudjil a appelé les Algériens, dans leurs différentes composantes sociales, politiques et économiques, notamment les acteurs et les animateurs de la société civile à adhérer à la démarche du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le président du Sénat, qui s'exprimait sur un plateau de la télévision algérienne, à l'occasion de la commémoration des massacres du 8 Mai 1945, a estimé que «l'on ne doit pas évoquer le passé sans le relier au présent... C'est cela la démarche du Président. Sa référence majeure est celle du 1er Novembre», dira-t-il. «On peut ne pas être d'accord avec certains points de vue, avec certaines positions, mais on ne peut pas être en désaccord avec les intérêts de la nation. L'État appartient à tous les Algériens», assure le président du Sénat. Abordant la question du Hirak, les élections législatives et l'élection présidentielle, qui a vu l'élection de Abdelmadjid Tebboune. «Pas une seule goutte de sang n'a coulé, malgré la sensibilité de la conjoncture et l'ampleur du Hirak», il a rappelé Salah Goudjil. Par ailleurs, estimera que «l'indépendance politique de l'Algérie a été acquise. Il nous reste à recouvrir l'indépendance économique pour rester souverains et à l'abri des bouleversements planétaires, maintenir nos positions et avoir notre mot à dire et faire entendre notre voix». Pour Goudjil, Tebboune «a imprégné de nouvelles moeurs politiques au sein des institutions nationales», confia-t-il, annonçant au passage des nouvelles au sujet des grands chantiers diplomatiques du Président. «L'Algérie travaille à remettre sur les rails le groupe des non-alignés... Car nous en sommes les fondateurs», confiera le président du Sénat.