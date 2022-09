Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a rencontré, aujourd'hui, en marge de sa participation aux travaux de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies son homologue de la République d'Azerbaïdjan, Oglu Bayramov, à qui il a remis la lettre d'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune adressée à son frère, le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, en sa qualité de président en exercice du Mouvement des Non-alignés, pour prendre part en tant qu'invité d'honneur aux travaux du 31e Sommet arabe prévu les 1 et 2 novembre à Alger. Cette invitation s'inscrit dans le cadre des us en vigueur, en vertu desquels des partenaires étrangers sont conviés en tant qu'invités d'honneur. La rencontre entre les chefs de diplomatie des deux pays a été une occasion pour établir une concertation et une coordination sur les perspectives de mise en œuvre de l'initiative du Président Abdelmadjid Tebboune visant à dynamiser le rôle du Mouvement des Non-alignés, sur fond des tensions actuelles sur la scène internationale.