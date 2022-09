Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, aujourd’hui, une invitation officielle au président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, pour prendre part aux travaux du 31e Sommet arabe prévu les 1 et 2 novembre à Alger. La lettre a été remise par le ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Kamel Rezig reçu par le président de Djibouti, en sa qualité d'Envoyé spécial du président Tebboune. De son côté, Ismaïl Omar Guelleh a chargé Kamel Rezig de transmettre ses chaleureuses salutations fraternelles au président de la République. Il a confirmé « sa participation au sommet, à le soutenir, à y participer activement et à en faire un succès ».