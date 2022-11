L'investissement dans le sud du pays était le thème central du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad lors de la visite de travail et d'inspection, qu'il a effectuée dans la wilaya d'El-Meghaier. Après avoir opéré un nouveau découpage administratif pour mettre en place 10 wilayas du Sud, le ministre de l'intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a focalisé ses interventions lors de sa visite sur la question de l'investissement dans les dix nouvelles wilayas du Sud.

Il a réaffirmé «l'importance d'associer les responsables locaux au soutien et à l'accompagnement des opportunités d'investissement disponibles dans la wilaya, qui constituent un avenir prometteur pour l'économie nationale si elles sont convenablement exploitées», a-t-il martelé. Dans le même registre, la mise en valeur de terres agricoles dans les wilayas du Sud a été soulignée par le ministre Brahim Merad qui a affirmé que «l'État est là pour assurer l'aide, l'orientation et l'accompagnement nécessaires en la matière»; a-t-il expliqué. Merad a mis l'accent sur les tenants et les aboutissants quant à la création des dix nouvelles wilayas du Sud en soulignant que «la création de 10 wilayas dans le Sud s'était effectuée de manière ordinaire conformément au programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant la création d'investissement pour un véritable décollage économique sur plus d'un plan», a rappelé le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad. Le développement local dans les dix nouvelles wilayas du Sud est aussi l'un des préoccupations dont la mise en branle est devenue une urgence pour répondre aux besoins vitaux et des populations de ces wilayas.

À ce propos, le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad a rappelé que «ces dernières jouiront, dans un mois et demi, de leurs pleines prérogatives avec le soutien des instances centrales pour une ou deux années jusqu'à ce qu'elles soient capables de garantir un service public à la hauteur des aspirations des citoyens», a-t-il souligné. Le développement local est le moteur de la croissance au niveau des wilayas du Sud, cela ne peut se faire sans la détermination du gouvernement à imposer une discipline de fer aux représentants de l'État à savoir les walis de la République dont le rôle doit sortir du folklore et la gestion bureaucratique des affaires de leurs wilayas.

Dans ce sens, Brahim Merad a affirmé que «la forte volonté politique exprimée par le président de la République pour asseoir un développement local durable, à travers un accompagnement permanent à tout effort créateur de richesses et générateur d'emplois en faveur des jeunes», a-t-il rappelé.

L'agriculture est un domaine où le Sud pourrait jouer le rôle moteur en matière de production agricole et pour approvisionner le reste du pays. C'est pourquoi il faut revoir la notion de développement local dans les wilayas du Sud en s'intéressant a ce qui est appelé communément, le développement durable.

Dans ce sillage, Brahim Merad a souligné que «le président de la République à donné des instructions pour accompagner les agriculteurs, à travers la prise en charge de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne l'alimentation en eau et en électricité, le stockage et la commercialisation», a-t-il noté. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a rappelé aussi le rôle des collectivités locales «à rapprocher le citoyen des centres de prise de décisions et à en faire un véritable partenaire dans la réalisation du développement durable».

La dynamique de la société civile doit être renforcée comme instrument accompagnateur dans le cadre du développement local et de la mise en oeuvre d'une stratégie intrinsèque visant l'implication des populations des wilayas du Sud dans la gestion des affaires publiques en donnant un vrai sens à la notion de la démocratie participative. Tout compte fait, le développement local dans les nouvelles wilayas du Sud doit s'arrimer avec les particularités et les spécificités desdites régions en développant une conception incitative sur le plan des initiatives à entreprendre pour faire du Sud algérien une véritable locomotive sur le plan économique, agricole et touristique.