Le Sommet arabe d'Alger a bel et bien commencé en termes d'ambiance et de rencontres consultatives entre les ministres des Affaires étrangères arabes et les délégués permanents de la Ligue arabe. Les médias arabes et étrangers sont présents tout au long du processus du Sommet arabe. Les chaînes de télévision, la presse écrite et électronique, ont affiché une présence saillante. L'événement sera couvert par une masse importante des médias arabes et étrangers. Cette couverture médiatique d'un événement à la hauteur du Sommet arabe se déroule dans un contexte particulier au niveau du monde arabe et international. D'où cet engouement et intérêt des journalistes pour couvrir ce Sommet. La presse assure un suivi permanent des actions et des travaux de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères et des délégués permanents. Tous les moyens sont mis à la disposition des journalistes pour assurer la couverture de l'événement. Techniquement et du point de vue de la logistique médiatique et informationnelle, le Sommet d'Alger va se dérouler dans des conditions impeccables. Tous les outils sont à la portée des journalistes pour faire le travail dans la sérénité et l'aisance souhaitée. Cette réalité est exprimée par le témoignage des journalistes eux-mêmes qui se disent «très satisfaits des conditions de travail et les moyens déployés pour couvrir l'événement». Mehdi Messaoudi, un vieux journaliste qui assure la gestion du journal électronique «Algérie 54», a estimé que «les conditions et les moyens sont disponibles, cela met les journalistes qui couvriront le Sommet arabe dans une situation très confortable». Idem pour le journaliste Zakaria Habibi qui a souligné à ce propos:« Il n' y a rien à dire à propos de l'organisation et les moyens mis à la portée des journalistes pour assurer leur mission en bonne et due forme». Le Centre International des Conférences (CIC) est doté de moyens qui font de lui un centre d'envergure réellement internationale comme son nom l'indique.

Tout est pris en considération et rien n'a été laissé au hasard. Les journalistes étrangers et arabes sont émerveillés par la structure et la qualité de la prestation et les moyens qui sont mis à leur disposition. Ce qui renseigne sur la promesse tenue des autorités algériennes de faire de ce Sommet un véritable succès et une réussite sur le plan organisationnel et en termes de structures mises au service des médias en général. Le niveau des préparatifs et les moyens déployés par l'Algérie ont fait dire à beaucoup de représentants des médias arabes qu'«il n'y a pas de raison pour que le Sommet arabe d'Alger ne réussisse pas», allusion faite au niveau de l'organisation que l'Algérie a réussi à mettre en oeuvre et réaliser concrètement sur le terrain. Le pari médiatique a été gagné, il reste maintenant que le début des travaux du Sommet qui va marquer l'instant politique de l'événement tant attendu pour sortir avec des résolutions concrètes concernant les questions cruciales qui caractérisent les pays arabes et la feuille de route à même d'aller vers une véritable réconciliation inter-arabe.

Les médias arabes et étrangers sont unanimes quant au déroulement extraordinaire de leur mission d'informer et de couvrir cet événement régional sur fond d'une crise internationale qui se déroule en Ukraine.