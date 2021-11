C'est désormais la 4e vague dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont confirmé, hier, des responsables du secteur de la santé ainsi que des directeurs de certaines structures sanitaires. Pour preuve, les responsables concernés ont décidé, hier, de fermer le lycée «Sahoui-Aldjia», situé dans la ville d'Azazga pour une durée de dix jours. Cette décision a été prise après que plusieurs cas de personnes fréquentant ce lycée ont été testées positives à la covid-19. C'est la première fois depuis le début de la rentrée scolaire 2021-2022 qu'un établissement scolaire de la wilaya de Tizi Ouzou ferme à cause de la covid-19. La fermeture de ce lycée se veut une manière d'éviter que le virus ne se propage dans les rangs des enseignants, du personnel et des élèves. Aucune précision n'a été rendue publique concernant le nombre exact de personnes contaminées au sein de ce lycée. Toutefois, les chiffres concernant le nombre quotidien des nouveaux patients contractant le coronavirus, ont explosé d'une certaine manière ces derniers temps. Alors qu'il y a quinze jours, il n'y avait pratiquement aucun patient atteint de la maladie de covid-19 hospitalisé à Tizi Ouzou, hier, le nombre de malade de la covid 19, pris en charge au centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed et dans différents établissements sanitaires des chefs-lieux des daïras, était de 85, en plus de 8 patients en réanimation, sans compter des dizaines d'autres malades présentant des formes légères, se soignant et se confinant chez eux. L'alerte a été donnée, hier, par des responsables du secteur de la santé via notamment la chaîne de radio locale et les citoyens ont été appelés à renouer en urgence avec les mesures préventives contre la covid-19 dont le port de la bavette, la distanciation sociale. Les déplacements inutiles et les regroupements de quelque nature qu'ils soient sont à éviter, ont recommandé les mêmes responsables qui craignent un regain de la pandémie.

Le relâchement pendant plusieurs semaines ne sera pas sans conséquences, ont ajouté les concernés. Après que le port de la bavette dans les établissements scolaires eut été abandonné depuis plusieurs semaines, à la faveur de l'amélioration éphémère de la situation sanitaire, des réunions se sont tenues jeudi dernier et il a été décidé que les élèves devaient impérativement porter la bavette pour avoir le droit d'accéder dans les établissements scolaires.

Un contrôle rigoureux des élèves a été effectué, hier matin, dans les entrées des établissements scolaires. Des activités d'animation en faveur des enfants, devant avoir lieu, hier, ont été également annulées, a-t-on appris.