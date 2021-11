Depuis trois jours, la campagne électorale pour les élections municipales du 27 novembre a atteint sa vitesse de croisière dans la wilaya de Tizi Ouzou. Un constat valable aussi bien pour les listes en lice pour les APC que pour l'APW. Les candidats ont augmenté la cadence des sorties de proximité et des meetings. La campagne d'affichage des posters géants et des affiches comportant les noms, les professions et les slogans des listes en question a repris des couleurs. Aussi bien au chef-lieu de wilaya que dans d'autres grandes villes comme Azazga, Draâ Ben Khedda, Aïn El Hammam ou Draâ El Mizan et autres, les affiches des candidats ont commencé à faire leur apparition depuis jeudi dernier, a-t-on constaté. C'est,d'ailleurs, la tradition à Tizi Ouzou. Les affiches ne commencent à être collées sur les panneaux et les murs que durant le dernier virage de la période officielle impartie à la campagne électorale. Les listes du parti du FFS (Front des forces socialistes) sont ainsi mises en relief un peu partout. Le FFS, le parti qui a présenté le plus grand nombre de listes aux communes, a aussi investi le terrain de manière particulière durant ces derniers jours. Son premier secrétaire, également tête de liste-APW, Youcef Aouchiche, et d'autres candidats à l'APW comme Mohamed Klalèche, Taous Chemoul, Mohamed Achir, etc, ont animé durant cette période de campagne électorale, plusieurs rencontres et meetings avec les citoyens, notamment des sympathisants et militants du parti dans des dizaines de chefs-lieux communaux et de villages. Pour le FFS, la campagne ne s'est pas limitée aux grandes villes mais elle a touché les villages. Les candidats du FFS ont animé des meetings à Tinkicht (Azazga), Irdjen, Timizart, Ouaguenoun, Boudjima, Kahra (Fréha), Tigzirt, Draâ El Mizan, Aït Khelili, Mechtras, Illoula Oumalou, Bouzeguene Ath Zmenzer, Boghni. Pratiquement, toutes les communes ont été visitées par Youcef Aouchiche et les candidats du FFS aussi bien aux APC qu'à l'APW. Le programme des meetings, tracé, se poursuivra jusqu'à mardi, a-t-on appris et des meetings y seront animés. Pour demain, le premier secrétaire du FFS animera des rencontres avec les candidats à Maâtkas, Ouadhia, Ouaguenoun, Freha, Agouni Gueghrane et Tirmitine. De même que les affiches des candidats indépendants. Ces derniers ont fait preuve d'un dynamisme remarquable durant cette période de campagne électorale.

Malgré les conditions climatiques très défavorables jusqu'à mercredi dernier, il n'en demeure pas moins que les candidats en question n'ont pas cessé de sillonner les villages et les chefs-lieux communaux afin de plaider leur cause et de convaincre les citoyens de leur octroyer leurs voix. Les candidats indépendants dont la participation aux élections municipales dans la wilaya de Tizi Ouzou, bat tous les records cette fois-ci, se sont également investis dès les premiers jours tout en augmentant la cadence ces trois derniers jours. Les candidats des listes Tagmats, Tidets, Assirem, Tighri n wegdud...ont revu à la hausse le nombre de leurs sorties électorales à l'approche de la fin de la période de campagne. Pour l'élection de la nouvelle APW, en plus des candidats du FFS et des indépendants, ceux du FLN et du RND ont également animé plusieurs rencontres dans le cadre de la campagne électorale. Il faut préciser que de nombreux locaux ont été convertis en sièges de campagne en faveur de nombreux candidats de la wilaya de Tizi Ouzou, notamment dans la ville de Tizi Ouzou et à la Nouvelle-Ville. Enfin, rappelons que les réseaux sociaux, notamment Facebook, ont été exploités à fond par tous les candidats dans le même sillage. Les meetings et les rencontres de proximité sont généralement mis en ligne juste après leur tenue et ce, depuis le lancement de la campagne électorale.