La 8e édition du Salon international de l'immobilier, de l'habitat et des maisons intelligentes et la 9e édition du Salon du décor, organisées au Centre des conventions Mohamed Benahmed d'Oran du 23 au 27 novembre en cours, promettent d'être aussi riches en participation qu'en propositions et nouveautés. Organisés par l'agence de communication Up Concept Design, les deux événements constituent une opportunité pour réunir d'abord les exposants nationaux et des sociétés étrangères représentant différents pays comme la Turquie, l'Espagne et la France. C'est ce qu'a indiqué Akram Sidi Yekhlef, commissaire de ces deus événements dédiés exclusivement à l'habitat et toutes les offres liées à ce secteur. La même source a ajouté que «la manifestation regroupera plus de 100 exposants. D'envergure internationale, cette rencontre présentera une pléiade de choix et de propositions, en l'occurrence des maisons intelligentes. Akram Sidi Yekhlef dira en ce sens que «le salon présentera des projets d'habitat», ajoutant qu'il «sera accompagné par une touche moderne». Il s'agit, selon le même responsable, «de logements écologiques et équipés de technologies intelligentes et respectueuses de l'environnement telles que l'économie électrique, les techniques électroniques, les systèmes de communication utilisés dans les bâtiments et autres innovations, en plus de plusieurs autres nouveautés à présenter». Outre le volet lié à la présentation des habitations du IIIe millénaire, la rencontre d'Oran constitue une occasion de valoriser beaucoup plus le secteur. Outre le partenariat dans le domaine de l'immobilier et de la décoration, il sera question de proposer au public des solutions répondant à ses besoins. En ce sens, les bureaux d'architectes et professionnels de la décoration seront amplement représentés. Ce salon réunira l'ensemble des professionnels gravitant autour de l'immobilier et de l'habitat.

Il s'agit entre autres des promoteurs immobiliers, des entreprises de réalisation, des institutions financières et, entre autres, des compagnies d'assurances. Simultanément, le salon du décor accueillera, quant à lui, des entreprises émergentes spécialisées dans le domaine.