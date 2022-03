Après avoir rendu un vibrant hommage aux martyrs tombés au champ d'honneur durant la guerre et les multiples révolutions pour la liberté de l'Algérie, l'éditorialiste de la revue El Jeich a tenu à souligner que l'indépendance arrachée grâce au sacrifice des meilleurs dont la commémoration coïncide avec ce mois de mars «est le fruit et l'impuissance de la France coloniale». Celle-ci n'avait d'autre choix que de reconnaître «sa défaite et son échec face aux Chevaliers de notre Patrie», assurant que «l'Algérie actuelle est bien consciente que la configuration du monde d'aujourd'hui et de demain diffère de celles qui ont prévalu pendant des décennies». D'où, a-t-il ajouté, «la préservation du legs de cinq millions et six cents mille Martyrs et de suivre la voie qu'ils ont tracée avec leur noble sang». En effet, atteste l'auteur de l'éditorial du dernier numéro de la revue «en à peine deux années, de nombreux projets ont été achevés». Il citera à ce titre, «l'édifice institutionnel de l'État, qui permettra de créer les conditions idoines et nécessaires à l'établissement d'une base économique solide qui profitera au citoyen et assurera la prospérité au pays». Mais soutient l'éditorialiste, «cette détermination déclarée de l'Algérie et de son Président à concrétiser les espoirs et les aspirations du citoyen en un avenir meilleur», est loin de plaire à tout le monde du fait argument-ils que « certaines parties connues pour leur haine et leur rancoeur envers notre pays continuent de distiller leur poison et de répandre des mensonges». L'objectif de ceux- là mêmes est «d'entraver la marche de la nouvelle Algérie qui mène une course contre la montre, à pas sûrs et étudiés, pour rattraper le retard vers un avenir dont les perspectives commencent à se préciser pour tous et à différents niveaux». Citant l'une des déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune: «Notre souveraineté dérange certaines parties, mais nous poursuivrons notre chemin, mus par une volonté implacable, afin que l'Algérie occupe la place qu'elle mérite aux niveaux régional et international, avec le soutien de notre Armée nationale populaire», l'éditorialiste fait remarquer que «le fait incontestable est que les officines du mal entendent de nouveau remettre au goût du jour des plans obsolètes dans le but de perturber la stratégie globale adoptée par les hautes autorités afin de redresser le pays».

Insistant sur ce point précis, il assure, cependant que «ces cercles et officines savent pertinemment que les capacités et les potentialités de notre pays l'habilitent à concrétiser les aspirations du peuple algérien dans des délais raisonnables», avec, appuie -t-il «le soutien de l'Armée nationale populaire», se référant aux propos du général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, qui s'adressait au chef de l'État, en affirmant qu'«afin de réaliser la relance économique souhaitée, nous veillerons, au sein de l'Armée nationale populaire, sous votre direction visionnaire, à accompagner ces efforts déterminés, à travers, d'une part, la poursuite du développement des industries militaires et la contribution à la préservation du tissu industriel national et, d'autre part, à veiller à ce que l'ensemble des conditions de la sécurité et de la stabilité soient réunies et à préserver le climat de quiétude à travers tout le pays». L'orientation que prend le pays «n'est pas du goût et dérange ces parties hostiles qui oeuvrent à semer le doute chez le citoyen algérien». À l'évidence, leur but est de porter atteinte à l'ANP, selon l'éditorialiste. Ainsi à ne pas en douter, «l'Algérie restera fidèle aux sacrifices de ses Martyrs et aux principes de sa Révolution, comme elle continuera d'apporter appui et soutien à tous les peuples opprimés, épris de liberté et d'indépendance, et son armée sera prête en permanence à défendre la Nation et le peuple et demeurera une épine au pied des ennemis et des traîtres», soutient l'éditorialiste.