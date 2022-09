Le tourisme «canard boiteux» de l'économie nationale? La question mérite d'être posée tant les indicateurs de sa relance, maintes fois annoncée, n'ont point pointé le bout de leur nez. C'est la réputation qu'il traîne en tout cas. L'Algérie qui a redoublé d'efforts pour doper son tourisme n'en voit pas les fruits. La machine ne démarre pas. Si par le passé on a vu dans la décennie noire, les actes terroristes, les prises d'otages dans le sud du pays, les causes essentielles du «boycott» de la destination Algérie, il faut reconnaître que la situation s'est nettement améliorée sur le plan sécuritaire pour qu'elle puisse constituer un frein à la relance du tourisme. Une étude américaine, de l'institut Gallup, avait même classé l'Algérie au 7e rang des pays les plus sûrs au monde et à la première place en Afrique en matière de sécurité et de paix en 2017 déjà. Les touristes étrangers ne se bousculent pourtant pas à nos portes. Et ce n'est certainement pas à coups de clairon ou de déclarations exaltantes que la mayonnaise prendra. Ou que l'on arrivera à combler ce néant, ce vide sidéral. Les occasions n'ont pourtant pas manqué. Les professionnels du tourisme, les agences de voyage ont écumé les foires internationales: Berlin, Paris, Milan, Barcelone...pour promouvoir la destination Algérie. Sans répondre aux attentes. Dans le meilleur des cas le pays accueille une dizaine de milliers d'étrangers attirés notamment par le tourisme saharien, le Grand Sud, Djanet et Tamanrasset, notamment. L'Algérie qui a aussi organisé les Jeux méditerranéens cet été à Oran, un événement sportif international de premier plan, a eu une opportunité en or pour engranger des dividendes sur le plan touristique. Aucune information n'a filtré à ce propos. L'ouverture des frontières avec la Tunisie, si elle n'a pas vu par ailleurs de rush des touristes nationaux vers ce pays voisin, n'a pas non plus vu d'engouement dans le sens inverse hormis une arrivée «massive» inattendue de touristes libyens dont le détonateur a été vraisemblablement le rendez-vous sportif méditerranéen d'Oran. Un phénomène a priori éphémère. Une hirondelle qui n'a pas fait le printemps. Celui de l'économie nationale surtout. L'Algérie a, à cet effet, lancé des projets d'envergure pour diversifier son économie. Le méga gisement de fer de Ghar Djebilet est entré en action, la piste minière en général a été ouverte, le programme de développement des énergies renouvelables, de la production d'hydrogène vert, notamment suscite un intérêt certain de la part des investisseurs étrangers...De tous ces secteurs qui se sont mis en branle pour faire de 2022 une année économique celui du tourisme est pratiquement le seul à se faire «discret». Il est pourtant, que l'on veuille ou non, une pièce maîtresse pour le pays qui ambitionne de réduire sa dépendance à son secteur pétro-gazier qui demeure incontestablement la colonne vertébrale de son économie. Le secteur du tourisme, qui recèle une palette exceptionnelle de branches, de variétés d'activités qui font de lui un potentiel «bras armé» de l'économie nationale est en mesure d'assurer cet objectif. Le nouveau ministre du secteur a affiché son ambition à larguer les amarres de ce bateau trop longtemps à quai. Yacine Hammadi avait fait part de sa «disponibilité à intensifier les efforts visant à promouvoir le tourisme domestique et à exploiter ses divers atouts pour faire la promotion de la destination Algérie aux niveaux local et international», lors de son installation, le 8 juillet 2021, à la tête du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. L'occasion lui est offerte avec la 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages (Sitev) qui se tiendra du 29 septembre au 2 octobre prochain à Alger. Une opportunité inouïe pour rendre attractive le destination Algérie et sortir le secteur de son «sommeil»...