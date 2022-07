Le nouveau pôle urbain d'Ighzer Ouzarif est l'un des plus grands projets urbains que compte la wilaya de Béjaïa, ces dernières années. Ce pôle comprend plus de 16000 logements, tous types confondus. L'alimentation en énergie électrique de ce nouveau pôle urbain a été assurée de façon provisoire par deux départs de 30 kilovolts issus du poste source d'El Kseur.

Mais comme le provisoire ne dure pas, la Sonelgaz, dont l'une des missions principales est de contribuer à l'évolution et au développement socio-économique du pays et de la wilaya en matière de raccordement de tous les projets structurants en énergie électrique et gazière à savoir le parc logements, les projets relatifs au secteur de l'hydraulique tel que les barrages, les forages, les stations de dessalement, l'alimentation des établissements scolaires, de santé et tous édifices publics...etc. inscrit un projet de poste source 220/30KV, qui sera bientôt opérationnel, annonce la société dans son dernier communiqué.

Il s'agit de l'alimentation définitive de ce pôle urbain qui prend forme. «La Sonelgaz a procédé à la réalisation d'un poste 220/30 kilovolts, qui s'étend sur une superficie de 6 hectares. Il est dédié spécialement à l'alimentation du site urbain d'Ighzer ouzarif dans sa totalité», explique-t-on dans le même communique. Il est également précisé que «ce poste assurera l'alimentation en énergie électrique des 16000 logements réalisés ainsi que les 59 équipements publics tel que les centres de santé, les établissements scolaires,...etc»

Le taux d'avancement des travaux de réalisation de ce poste est jugé «très appréciable» car dépassant les 85% pour la partie transport, qui porte sur 11 km de câbles, déjà réalisés sur un total de 13 KM. Les travaux sont toujours en cours pour achever les 2 KM restants. Concernant la réalisation du génie civil du poste, celle-ci est achevée à 100%, souligne le communiqué. Il en est de même pour la partie distribution, les travaux sont également terminés à 100%.

Dans le détail, il s'agit de 4 départs, qui ont été réalisés sur une longueur réseau de 47 KM. Ils alimenteront les 208 postes de distribution publique réalisés par la direction. L'enveloppe allouée à ce projet dans la partie de distribution s'élève à 15,38 millions de dinars. En outre, la Sonelgaz précise que «ce projet est réalisé en étroite collaboration des filiales du groupe à savoir le Grte (gestionnaire du réseau transport électricité) ainsi que la filiale distribution représentée par la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa».

Voilà une nouvelle qui ne manquera pas de réjouir les résidents de ce pôle urbain. Si l'alimentation en énergie éclectrique sera bientôt mise à niveau grâce à ce nouveau poste, il n'en est pas de même pour les autres commodités, qui restent encore à parfaire pour faire de ce site un lieu de vie convenable.