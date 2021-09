La décision prise par l'Algérie de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc a très largement débordé du cadre bilatéral pour s'installer dans le paysage médiatique international comme l'un des sujets qui alimentent les rubriques internationales des journaux et chaînes de télévision du monde. L'information a voyagé jusqu'au bord de la mer Rouge où les chaînes de télévision y ont consacré des plateaux avec à la clé, des commentateurs puisés parmi les retraités de la politique et de la diplomatie du monde arabe. En Europe, la France a «naturellement» réservé un espace considérable à l'événement. Mais il semble que le monde occidental ait été intéressé par cet épisode algéro-marocain. Jusqu'à la BBC dont le site Internet a hébergé un papier loufoque écrit par un Egyptien.

Le constat à faire dans cette «floraison» de commentaires et d'explications, tient des tentatives de fourvoiement des opinions publiques.

Une véritable guerre médiatique est menée par les agents du Makhzen aux quatre coins du monde pour créditer la thèse d'une grossière erreur diplomatique de l'Algérie dans sa décision de rompre les relations avec son voisin marocain. Même si les thèses algériennes ne sont pas absentes du débat, il reste que beaucoup d'intervenants, visiblement rémunérés par le Makhzen, falsifient grossièrement des vérités historiques et dépeignent une situation à l'opposé de ce qu'est la réalité sur le terrain, en Algérie, au Maroc et au Sahara occidental. Les agents de Rabat font feu de tout bois.

Ils occupent le moindre espace médiatique pour distiller leur version des faits. Lorsque ce genre de message est diffusé au sein d'une opinion publique très éloignée de ce qui se passe dans le Maghreb, le message peut faire tilt. On retiendra dans cette guerre des opinions publiques, une série d'articles dans des pays, dont on ne pourrait pas imaginer un intérêt pour une question de rupture de relations entre deux pays du continent africain. Pourtant tout cela a été fait et la presse chilienne a rendu compte de l'information dans ses dernières éditions. Vraisemblablement «travaillés» par les agents du Makhzen, les journalistes du Chili n'ont pas été chercher en profondeur les raisons de la brouille. Les thèses marocaines ont eu seules les honneurs des colonnes des journaux et les antennes des chaînes de télévision et des radios.

L'ambassadeur d'Algérie en poste au Chili est intervenu dans la presse de ce pays pour expliquer les véritables causes de la décision d'Alger.

Mais il faut dire que la mise au point de l'ambassadeur, pour nécessaire qu'elle soit, ne suffit pas pour rétablir la vérité, face à l'offensive généralisée de Rabat qui ne vise rien d'autre que de faire passer l'Algérie pour un Etat autoritaire et imprévisible. C'est là une autre guerre...