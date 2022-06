19 juin 1956: Ahmed Zabana meurt en martyr. Il est le premier révolutionnaire condamné à mort, guillotiné. La révolution n'avait pas encore deux ans. Un idéal pour lequel il se donnera corps et âme pour que la terre qui l'a vu naître soit débarrassée de plus de 130 années d'un colonialisme barbare. Il sera un symbole pour l'éternité. Il fera partie de cette race d'hommes exceptionnels qui auront affronté la mort en scandant «Tahya El Djazaïr!». («Vive l'Algérie!»). Un slogan scandé par tous les condamnés à mort qui ont affronté avec un courage hors du commun la guillotine et qui a fait trembler les murs de la sinistre prison de Barberousse, à Alger, rebaptisée Serkadji. Haut lieu de la répression,;58 militants de la cause nationale y seront exécutés. Parmi eux Abdelkader Ferradj qui sera guillotiné le même jour que Zabana, le 19 juin 1956, Fernand Yveton, le 11 février 1957, Boualem Rahal et Abderrahmane Taleb, le 24 avril 1958. Des figures emblématiques de la révolution qui ont défendu l'Algérie jusqu'à leur dernier souffle. Elles seront intimement liées. Le nom de l'enfant de Mascara restera gravé à son fronton. «Le héros Ahmed Zabana a marqué l'histoire par sa bravoure et son courage, et ses hauts faits (d'armes, Ndlr) resteront à jamais gravés dans la mémoire nationale. En défiant la guillotine avec l'héroïsme qui était le sien, Ahmed Zabana a fait échouer les plans de l'ennemi qui cherchait à intimider les combattants et les moudjahidine», dira le ministre des Moudjahidine, Laïd Rebiga, lors d'une conférence sur le thème: «Transmettre le message des chouhada, à travers des témoignages vivants, organisée au Musée du moudjahid. Le nom d'Ahmed Zabana demeure une référence, un modèle pour ceux qui ambitionnent de construire l'Algérie nouvelle, celle dont le seul prix sera le don de soi, sans calculs et sans en attendre de contrepartie. De son vrai nom Ahmed Zahana, il est né en 1926 dans la localité de Djeniène Meskine, à Zahana (anciennement Saint-Lucien). Une commune de la wilaya de Mascara, située à 32 km au sud-est d'Oran. Surnommé par ses proches H'mida il aura comme nom de guerre Zabana. Sa famille, dépossédée de ses terres ancestrales, quittera le village de Djeniène Meskine, pour s'installer à Oran. Ahmed Zabana grandira dans les quartiers d'El Hamri et de Medina J'dida, avec au fond de son être cette injustice qui sera déterminante dans son parcours révolutionnaire. Il fréquentera l'école primaire et obtiendra son certificat d'études. Il s'inscrira dans un centre de formation professionnelle, aux métiers de chaudronnerie, électricité et soudure, située au sous-sol du marché Karguenta (centre-ville d'Oran), sur l'actuelle place Belkacem Zeddour. Ahmed Zabana adhérera à l'Organisation spéciale de l'Oranie (OS), dont il deviendra un élément clé. Il fait partie des artisans de l'attaque de la poste d'Oran. Dès 1949, il rejoint le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD). Il sera arrêté le 2 mars 1950. Il sera condamné à trois ans de prison et à trois ans d'interdiction de séjour. À sa libération, il reprendra avec ardeur son activité politique et participera aux préparatifs du déclenchement de la Guerre de Libération nationale. Il sera désigné par Larbi Ben M'hidi en tant que responsable de la zone de Saint-Lucien (actuelle Zahana), chargé de préparer la révolution avec tout le nécessaire en munitions et en hommes. Il fut capturé le 8 novembre 1954, lors d'un accrochage, par les troupes coloniales françaises, après avoir été atteint de deux balles. Incarcéré à la prison d'Oran, il sera transféré à celle de Barberousse (Serkadji) où il sera guillotiné le 19 juin 1956. Il fera partie des figures les plus marquantes de la Guerre de Libération nationale. Il avait à peine 30 ans.