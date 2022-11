Le PLF 2023 est porteur de bonnes nouvelles pour les citoyens vivant dans des régions isolées. L'État alloue une enveloppe financière de l'ordre de plus de 110 milliards de DA. Cette importante somme budgétaire «sera destinée à la prise en charge, l'année prochaine, des projets prioritaires dans les communes et qui visent à améliorer les conditions de vie de la population» a révélé le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad. Il intervenait devant la commission des finances et du budget de l'APN, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances (PLF) de l'exercice 2023.

Durant son allocution prononcée à cette occasion, le ministre a, en effet, indiqué qu'«une enveloppe budgétaire estimée à 110 Mds DA a été allouée, dans le cadre des Plans communaux de développement (PCD), à la «prise en charge des projets prioritaires qui visent à améliorer les conditions de vie de la population, notamment dans les régions isolées». L'État mobilisera une enveloppe financière au profit de l'administration centrale, s'élevant à 60 000 000 DA. L'administration locale va bénéficier d'un même montant afin d'améliorer la performance des cadres du secteur, selon le ministre. Brahim Merad qui a également fait état d'une hausse du budget de fonctionnement de l'ordre de 42,59% et du budget d'équipement du secteur centralisé de l'ordre de 41%, comparativement aux dotations financières de l'exercice 2022.

Le ministre a, en outre, passé en revue les axes importants sur lesquels a focalisé le PLF 2023 pour son secteur, relevant en particulier «la rationalisation des dépenses publiques, l'amélioration du service public, la poursuite du processus de modernisation de la structure publique.»

Cela en sus de «la consolidation du rôle économique des collectivités locales, la réforme du système fiscal, la mise en valeur des biens locaux produits et la mise en oeuvre de la stratégie nationale de l'aménagement du territoire,» a-t-il davantage précisé. Poursuivant, le ministre de l'Intérieur a mis en avant l'importance de «protéger les personnes et les biens des accidents découlant de l'activité anthropique ou du fait de la nature, à travers une gestion efficace des catastrophes naturelles». Le ministre a également fait état d'une hausse du budget de fonctionnement de l'ordre de 42,59% et du budget d'équipement du secteur centralisé de l'ordre de 41%, comparativement aux dotations financières de l'exercice 2022. Au terme de l'exposé du ministre, les membres de ladite commission présidée par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali ont d'emblée valorisé, ‘'la nouvelle vision‘' dans l'élaboration du PLF 2023», affirme un communiqué de l'hémicycle du palais Zighoud Youcef. Les députés ont également mis l'accent sur la nécessité d'allouer davantage de fonds, notamment aux zones qui souffrent de faiblesses dans les structures de base,» a-t-on pu lire dans le même communiqué. Plusieurs manquements sont constatés comme l'atteste ledit document. Dans ce sillage, les membres du comité n'ont pas manqué l'occasion de «s'interroger sur le sort de l'Office national des services scolaires et sur l'absence de chauffage, de cantine scolaire et de transport scolaire dans certaines écoles implantées dans des régions éloignées,» a souligné le texte. Par ailleurs, les membres du Comité ont également attiré l'attention «sur la propagation du trafic et de la consommation de drogues, qui sont devenues une menace pour la sécurité et la sûreté des citoyens et du pays.» Cela avant d'insister en même temps sur «la nécessité d'élaborer une stratégie pour combattre ces fléaux avec la participation de tous les intervenants, appelant à davantage d'installations de sécurité et de centres de Protection civile.» Les députés ont également souligné «la nécessité de réviser la grille des salaires et des promotions des fonctionnaires du secteur,» a conclu le même document. M