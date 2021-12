«L'état soutient les efforts de développement de l'APS», c'est avec ces paroles que le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a amorcé son discours lors d'une Journée d'étude organisée à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la création de l'agence Algérie Presse Service (APS). Il annonce «la révision et l'actualisation des statuts» de l'agence, outre «l'élargissement de son champ d'intervention sur la scène médiatique, selon les normes internationales». Tenant à lui conférer un rôle pivot sur la scène médiatique nationale et internationale, le premier ministre dit que l'APS «est appelée à engager une réflexion pour l'élaboration d'une feuille de route permettant de dessiner les contours d'une agence de presse selon l'approche du ‘‘Global media'', pour faire face à la concurrence au niveau régional et défendre l'image et les acquis de l'Algérie réalisés dans tous les domaines». Aïmene Benabderrahmane a annoncé que des textes de lois vont bientôt être adoptés afin de «répondre aux attentes citoyennes et consacrer une presse professionnelle et responsable». Il fait état de la finalisation de l'élaboration de quatre d'entre eux.



Quatre lois finalisées

Il s'agit de «la loi organique relative à l'information et des lois sur l'audiovisuel, la publicité et le sondage d'opinion. Le gouvernement s'emploie, en outre, au parachèvement du décret relatif à l'organisation de l'activité des agences de communication. Le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler que la communication constitue un des 54 engagements du président de la République à laquelle il a consacré «un pan important pour son développement en vue de la hisser à un niveau lui permettant d'être un véritable acteur dans le processus d'édification et de développement de la société». Le Premier ministre a, par ailleurs, affirmé que la rupture avec les anciennes pratiques dont la corruption et la bureaucratie ne saurait s'opérer sans l'appui de médias forts et objectifs. Pour Aïmene Benabderrahmane «outre leurs apports en matière de critique constructive et positive, les médias contribuent, aussi, à la consolidation des développements positifs survenant dans les domaines politique et socio-économique, tout en jouant un rôle axial dans l'accompagnement des efforts des forces vives au service du pays et de son développement». Le Premier ministre a souligné que «les médias et les outils de propagande constituaient une menace à la stabilité interne des pays, où les différents médias sont devenus une arme de guerre mise à la disposition de la nouvelle génération ainsi que l'outil le plus influent dans l'orientation des différents flux du commerce extérieur, des investissements directs étrangers (IDE), des capitaux, des technologies, des comportements et des fléaux sociaux».