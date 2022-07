Le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a ouvertement appelé les hommes d'affaires italiens à venir investir dans le secteur de l'industrie automobile. Dans son allocution d'ouverture du Forum économique algéro-italien, le Premier ministre a mis l'accent sur l'ambition de l'Algérie de parvenir à une «véritable industrie automobile», en «tenant compte de ses facteurs de succès, notamment l'augmentation du taux d'intégration, le transfert de technologie, et le développement de la sous-traitance». En somme, une invitation aux Italiens à investir en Algérie dans ce créneau.

Une manière également de démentir les propos de l'ancien président français, Valérie Giscard d'Estaing, qui affirmait que «l'industrie automobile, en Algérie, sera française ou ne sera pas!», lors d'une visite officielle à Alger. Va-t-on vers la production de voitures italiennes en Algérie? Fiat, Lamborghini, Ferrari, Alpha Roméo, Iveco, Vespa, toute une palette de choix et de marques. Ou bien, la fameuse « Fatia» renaîtra-t-elle de ses cendres tel le Phénix? Un projet initié, alors, entre la Sonacome et Fiat, dans les années 80. D'autant que le contrat de construction automobile «Fatia» était signé dans la même dynamique que l'accord gazier et de la construction du gazoduc reliant l'Algérie à l'Italie, via la Tunisie. Un projet à méditer dans la dynamique de l'alliance stratégique qui caractérise les relations algéro-italiennes sur le long terme. Ainsi, après le gaz, l'automobile? Tout porte à le croire d'autant que Aïmene Benabderrahmane a appelé les opérateurs économiques algériens et italiens à «relever le défi, en poussant le partenariat économique bilatéral vers un horizon plus large». Pour plaider le dossier, le Premier ministre a souligné que le gouvernement accorde une «attention particulière» au secteur industriel, car il cherche à porter sa contribution au produit intérieur brut à plus de 15% au cours des deux prochaines années au lieu de 7% actuellement. L'autre argument avancé est l'exploitation des nombreuses opportunités offertes par le secteur pour doubler l'implantation des petites et moyennes entreprises, ainsi que des petites et émergentes entreprises. Dans cet ordre d'idées, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a souligné, dans une déclaration à la presse en marge d'une séance plénière au Conseil de la nation, que «l'Algérie développera inévitablement une industrie automobile locale». Aussi, l'appel de Aïmene Benabderrahmane intervient dans un contexte de stagnation de l'importation de véhicules, alors que le gouvernement envisage d'implanter un pôle industriel destiné à la construction automobile dans le pays. En effet, le gouvernement algérien, à travers une correspondance, a officiellement communiqué qu'un pôle destiné pour la construction de véhicules sera implantée à partir des usines récupérées, notamment la «Sovac», «Mazouz», «Tahkout» et «Baïri».

En outre, le gouvernement a officiellement annoncé que l'activité de montage de véhicules sera relancée, après avoir discuté et s'être mis d'accord avec une dizaine d'opérateurs industriels à l'étranger qui seront prêts à investir en Algérie. Néanmoins, le Premier ministre a indiqué que la reprise de l'activité de l'industrie mécanique se fera sous de nouvelles conditions bien plus strictes. Des conditions tenant compte du pourcentage d'intégration. Sur ce point, le directeur général du développement industriel et de la compétitivité industrielle au ministère de l'Industrie, Ahmed Zayed Salem, a indiqué, le mois dernier, que le taux d'intégration «sera calculé à l'avenir sur une base réelle. Plus précisément, il reposera sur la base du pourcentage de pièces détachées fabriquées localement».