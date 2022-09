Le ministre de la Justice, Abderrachid Tabi, a été reçu hier, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République par le président du Liban, Michel Aoun à qui il a remis la lettre d'invitation que lui a adressée le président Tebboune pour participer aux travaux du 31e Sommet arabe prévu début novembre à Alger, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre a permis d'aborder les préparatifs en cours pour la tenue du Sommet arabe qui constitue une occasion de promouvoir et de renforcer l'action arabe commune pour relever les différents défis sur les plans régional et international, selon la même source.

Le président Aoun a salué les efforts consentis par l'Algérie pour assurer la réussite du prochain Sommet arabe, et exprimé la disposition du Liban à participer et à contribuer au succès de cet important évènement arabe, indique-t-on de même source.

Avant-hier, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab a transmis à Cheikh Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa, représentant spécial de Sa Majesté le roi de Bahreïn, la lettre d'invitation adressée par le président Tebboune au roi Hamed Ben Issa Al Khalifa pour participer au Sommet arabe, prévu début novembre prochain à Alger, a indiqué jeudi un communiqué du ministère. La rencontre a permis également de «passer en revue les relations bilatérales entre l'Algérie et le royaume de Bahreïn (...) notamment dans les secteurs des hydrocarbures et des industries de transformation, au service du développement et de la stabilité dans les deux pays frères», conclut la source.

Dans la même journée de jeudi, le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, s'est rendu à Tripoli pour transmettre la lette d'invitation au président du Conseil présidentiel libyen.

À cette occasion, Mohamed Yunus al-Menfi a confirmé à l'envoyé du président de la République «sa participation en personne aux travaux du Sommet arabe et sa contribution aux côtés des dirigeants des pays arabes frères pour sortir avec des résultats concrets et positifs».

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a été reçu, jeudi à Amman, en Jordanie par le roi de Jordanie Abdallah II, à qui il a remis la lettre d'invitation adressée par le président de la République pour participer aux travaux du Sommet arabe, prévu en novembre prochain à Alger, a indiqué un communiqué.

Le ministre de la Justice a affirmé «à Sa Majesté le roi que l'Algérie est entièrement prête à abriter le prochain Sommet arabe et que toutes les conditions sont réunies pour la réussite de cette rencontre arabe importante qui se veut une occasion propice pour unifier les rangs arabes et promouvoir l'action arabe commune», poursuit la même source.

Enfin, le président de la République a adressé, ce jeudi, une invitation officielle au président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, pour prendre part aux travaux du 31e Sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre à Alger.

La lettre a été remise par Brahim Merad, reçu le jour même à Tunis par le président tunisien.