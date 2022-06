Après plus de 3 jours de débats ayant trait au marché des assurances et réassurances dans les pays arabes, les travaux de la 33e édition du congrès de l'Union générale arabe des Assurances ont été clôturés par l'élection de l'Algérie à la tête de cette union pour un mandat de deux ans, succédant ainsi à la Tunisie.

«L'Algérie est en mesure d'apporter une contribution qualitative au secteur arabe des assurances en présidant lors des deux prochaines années l'Union générale arabe des assurances», ont estimé des participants au 33e congrès de l'Union soulignant que «l'Algérie est en mesure d'apporter une contribution qualitative au secteur arabe de l'assurance et d'oeuvrer à raffermir davantage les relations de coopération entre les sociétés d'assurances arabes».

Le nouveau président de l'Union générale arabe des assurances (Ugaa), l'Algérien Youssef Benmicia, a indiqué que la présidence de l'Algérie de l'Ugaa, depuis lundi dernier, contribuera à achever le travail d'ateliers de réforme de l'industrie arabe de l'assurance ouverts au niveau de cette organisation professionnelle importante. Le nouveau président de l'Ugaa a aussi indiqué que «l'Union se concentrera sur le domaine de la formation aux métiers de l'assurance dans les pays arabes et le renforcement de la coopération entre les instituts de formation spécialisés dans les pays arabes, en plus de l'accroissement des échanges et l'échange des modèles et des techniques de formation pour élever le niveau des professionnels et les rendre capables de répondre aux nouveaux défis dans ce domaine». Le même responsable a relevé «les grandes expériences» dont jouissent les pays arabes dans le domaine des assurances, qu'il s'attachera à échanger entre eux et à transférer d'un pays à l'autre les expériences réussies, à l'image de l'expérience de l'Algérie dans le domaine des catastrophes naturelles ou celle de l'Égypte dans le domaine de la microassurance. Par ailleurs, les participants à la rencontre d'Oran ont été unanimes à élire le sultanat d'Oman pour abriter les travaux du 34e congrès de l'Union générale arabe des assurances (Ugaa) prévus en 2024.

Le marché jordanien de l'assurance sera l'alternative pour l'organisation du prochain congrès de l'Ugaa au cas où le Sultanat d'Oman se désiste.

La demande du Royaume de Jordanie pour accueillir la 35e édition en 2026 a été acceptée, au préalable afin que le marché Bahreïni de l'assurance soit l'alternative à son organisation au cas où la Jordanie ne peut l'accueillir.