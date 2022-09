Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, aujourd’hui, que l'Algérie nouvelle qui a parachevé l'édification de ses institutions, « a besoin de tous ses enfants » pour relever les défis nationaux et internationaux, soulignant qu'il s'agit d'une entreprise exigeant davantage de travail pour leur inculquer les principes de dévouement au service de la Patrie. Dans un message à l'occasion de la Journée nationale de l'Imam, lu en son nom par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi lors des festivités officielles marquant la célébration de cet évènement, le Président Tebboune a indiqué que l' « Algérie nouvelle qui a parachevé l'édification de ses institutions, a encore besoin de tous ses enfants pour faire face aux défis nationaux et internationaux, présents et à venir ». Cette œuvre, poursuit le président Tebboune, « nous interpelle à l'impératif de déployer davantage d'efforts en œuvrant à inculquer à nos enfants les valeurs du Bien, de la bienfaisance et de l'abnégation au service de la patrie, et à les outiller de science, de savoir et de progrès ». Le président de la République s'est dit convaincu, dans ce cadre, de la « forte contribution des mosquées, grâce aux moyens et à l'intérêt qui leur sont accordés par l'Etat, à l'exhaussement du niveau des membres de la Nation en fidélité au serment fait aux Chouhada et moudjahidine ». Evoquant la célébration de la Journée nationale de l'Imam, le Président Tebboune dira qu'elle a été instituée pour « rendre hommage à l'Imam et marquer la reconnaissance de l'Etat pour la place qu'il occupe et sa valeur au sein du système social du pays ». Il rappellera, à cet égard, les contributions de l'imam, « qui veille sur la religion et la bonne conduite au sein de la société », et qui a « protégé, aux côtés des enfants fidèles, les valeurs de la Nation des tentatives d'aliénation ».