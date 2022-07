Une semaine qui s'annonce des plus festives! L'Algérie s'apprête à célébrer le 60 éme anniversaire du recouvrement de l'Indépendance nationale. Un événement important que les hautes autorités du pays veulent fêter comme il se doit. Un programme riche et varié est «concocté» depuis plusieurs mois. De grandes surprises sont prévues, mais déjà on commence à avoir des petites bribes de ce qui nous attend. Ainsi, le coup de starter a été donné, hier, à partir du Complexe olympique Mohamed Boudiaf. La wilaya d'Alger y a organise un concert géant.

De nombreux groupes d'artistes étaient présents, à leur tête, le Ballet de l'opéra d'Alger et les orchestres philharmonique de la Garde républicaine et la Protection civile. Ils ont enflammés le «5 juillet». Les milliers de familles qui s'y sont rendus ont donc eu un avant-goût de ce qui les attendra jusqu'au 5 juillet prochain. Car, comme en 1962, le président Tebboune veut que ce soit la fête à travers les 58 wilayas du pays. Chaque wilaya, commune ou même village à prévu des animations pour que cette date historique soit une grande fête. Des conférences, des témoignages et des hommages sont également attendus. Nos villes se sont mises sur leur 31. Elles font peau neuve. Elles sont badigeonnées, nettoyées avant d'être ornées de l'emblème national. Vert, rouge et blancs sont les couleurs du moment.

Des programmes spéciaux pour le transport public ont aussi été adoptés pour que les citoyens puissent profiter de ces belles soirées bien animées. C'est, notamment, le cas au niveau de la capitale. Un programme spécial des horaires de transport par métro, tramways et transport par câbles a été mis en place pour le mois de juillet prochain, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la fête de l'Indépendance, annoncé mardi, l'Entreprise Métro d'Alger (EMA), dans un communiqué. De bonnes nouvelles donc qui laissent entrevoir de belles surprises. Le département de l'habitat a, lui, décidé d'offrir les «cadeaux du président de la République». Des centaines de milliers de logements seront distribués durant les jours à venir. Toutes les formules soutenues par l'Etat sont concernées. En tout cas, de belles surprises seront au rendez-vous. Néanmoins, le clou du spectacle est prévu le Jour J, c'est-à-dire le 5 juillet. Une grande parade militaire est programmée de la place des Martyrs jusqu'au quartier des Bananiers (El Mohammadia) en passant par la Grande mosquée d'Alger. Elle devrait être retransmise en direct sur les Télévisions nationales. Les Algériens et le monde découvriront nos «forces» militaires. Ça sera très impressionnant, notamment avec les avions de chasse qui survoleront la capitale. Les citoyens l'attendent avec impatience. Ils ne seront pas au bout de leurs surprises. Le 5 juillet ne signifiera pas la fin des festivités. Le «hasard» du calendrier a fait que la clôture des Jeux méditerranéens se déroule le lendemain, 6 juillet. Une cérémonie qui s'annonce explosive. On parle de Soolking, cheb Mami et même Dj Snake. L'été commence en beauté pour fêter l'Algérie nouvelle...