Le Palais des expositions des Pins maritimes, à Alger, accueille, aujourd'hui, la 18e édition du Salon international des travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base (Sitp). L'événement intervient à une conjoncture particulièrement favorable à l'Algérie, servie par des cours de pétrole vigoureux, mais aussi par une volonté politique de s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures. N'est-ce pas qu'à fin novembre dernier, l'économie algérienne affichait l'envolée du montant des exportations hors hydrocarbures qui a avoisiné les 4,5 milliards de dollars, soit un niveau jamais égalé depuis l'indépendance. Cette manifestation voit la participation du Qatar en qualité d'invité d'honneur. Notons qu'à l'issue du dernier Conseil des ministres, Son Excellence l'ambassadeur du Qatar en Algérie Abdulaziz Ali Naâma, a eu à s'entretenir avec de hauts responsables algériens pour convenir de poursuivre résolument la réalisation de grands projets arrêtés en commun. Placé sous le slogan «Travaux publics, soixante ans de réalisations», le Sitp se présente comme une «manifestation commerciale phare dans le domaine des travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base». Il se veut un important espace économique et commercial qui réunit les acteurs du domaine des travaux publics, dont les professionnels, les industriels et les chercheurs, nationaux et internationaux. Outre les opérateurs algériens, cette 18e édition du Sitp voit donc la participation de plusieurs exposants étrangers représentant plusieurs pays, dont le Qatar, la Tunisie, l'Arabie saoudite, l'Italie, la Turquie, l'Allemagne et la Chine. Autant de partenaires fortement impliqués dans la réalisation, en partenariat avec les entreprises algériennes, des titanesques chantiers et autres mégaprojets du 3e millénaire, notamment la réalisation et la réception de routes, d'autoroutes, de réseaux de chemins de fer, de tramways, de lignes de métro, d'aéroports et de ports, auxquels l'État a consenti des financements conséquents. En effet, l'État engage d'importants moyens pour ces secteurs névralgiques et stratégiques. Des universités, des écoles et des instituts spécialisés dans les travaux publics et le génie civil, ainsi que des start-up, des banques et des établissements financiers sont également présents à ce Sitp qui se déroulera durant cinq jours pleins dans l'enceinte de la Société algérienne des foires et exportations (Safex). L'on signale néanmoins à la faveur de cette manifestation qu'il s'agit de renforcer l'outil national de réalisation et les capacités d'exportation, développer les techniques de contrôle qualité, encourager l'innovation et la recherche pratique, promouvoir le partenariat et l'entrepreneuriat, tout en veillant à accompagner les porteurs de projets et les start-up et à encourager l'utilisation des énergies renouvelables dans la réalisation des infrastructures. En effet, et de l'avis même des experts, le savoir-faire capitalisé par les entreprises algériennes en matière de conception et de réalisation d'ouvrages est «certainement exportable», sachant qu'il est nécessaire de mettre en place les conditions nécessaires pour l'accompagnement et l'encouragement des exportateurs des services du Btph. Rappelons ici que les exportations des services de construction avaient atteint 310 millions dollars en 2020, soit une augmentation de près de 83% par rapport à 2019.