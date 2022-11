Le logement rural est le casse-tête des autorités locales de Bouira, ces derniers jours. Des instructions fermes sont données par le wali en vue de lancer la construction de tous les logements ruraux accordés avant la fin de l'année en cours. Pour rappel, la wilaya de Bouira a bénéficié d'un quota de plus de 150000 aides financières.

Le directeur du logement, Abdelhakim Debah, révèle que plus de 53000 unités sont réalisées, 1830 unités en voie de réalisation et 3339 ne sont même pas lancées. Il souligne, par ailleurs, que ce quota concerne 2039 logements inscrits au programme de l'année écoulée (2021). Pour le programme de l'année 2022, le même responsable fait état de 1300 aides reparties par les communes de la wilaya, et les listes des bénéficiaires sont en cours d'élaboration par les services des APC. Pour rappel; le wali de Bouira a saisi par écrit tous les présidents d'APC afin de lever les contraintes qui sont à l'origine des blocages administratifs qui ont fait que les bénéficiaires n'ont pas encore obtenu leurs autorisations pour lancer les travaux. Lors de sa dernière rencontre avec les responsables des collectivités locales, maires et chefs de daïra, le wali a exigé la remise des autorisations en question dans un délai n'excédant pas les deux semaines. À cet effet, les services des différentes APC se sont mis en branle en vue de terminer leurs tâches à temps, Krites Noureddine, président d'APC d'El Mesdour cite environs huit cents demandes de logements ruraux au niveau de sa commune, il revient également sur divers soucis techniques qui entravent le lancement de la construction de ces logements. Il cite ainsi, le changement du site prévu auparavant par les propriétaires et cela pour diverses raisons, précise-t-il. Il rassure, par ailleurs, qu'une commission est créée à cet effet, en vue de voir de plus prés les soucis et délivrer des attestations provisoires pour le lancement de la construction. Du côté de la daïra de Mchédallah également, toutes les APC ont publié sur leur page facebook des appels aux bénéficiaires des logements ruraux qui n'ont pas entamé la construction pour diverses raisons, afin de se présenter aux APC, communiquer leurs soucis éventuellement, se faire délivrer une autorisation de construction.

Les bénéficiaires, de leur côté, citent comme raisons du retard, la cherté des matériaux de construction: «Les matériaux de construction sont devenus inaccessibles, et parfois introuvables sur le marché» souligne Abdellah dans la commune de Saharidj. Aussi, la somme réservée comme aide financière au logemen rural parait très insuffisante laissent entendre d'autres bénéficiaires «avec les prix actuels des matériaux de construction, avec sept cent milles dinars d'aide, on arrive à peine à terminer les fondations et la plateforme du logement» disent-ils, c'est pour cette raisons que la majorité des bénéficiaires n'ont pas achevé la construction de leurs logements, justifient-ils. Il y a lieu de souligner que l'une des priorités affichées par le wali de Bouira ces derniers jours, est bien le dossier du logement.Il a donné des instructions aux acteurs concernés pour lancer tous les projets et dans toutes les formules confondues, avant la fin de l année en cours.

On retiendra enfin que Les projets du logement dans toutes les formules confondues sont parfois confrontés à divers soucis, ce qui ralentit la cadence de l'avancement des travaux et en conséquence cela engendrera des retards d'exécution et les livraisons.