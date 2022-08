D'après les informations obtenues auprès de l'inspection principale de visite voyageurs (Ipvv) relevant de l'inspection divisionnaire des Douanes algériennes de Constantine, durant la période allant du 15 au 31 juillet 2022, plus de 13.960 voyageurs sont entrés en Algérie via l'aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine alors que le mois d'août est appelé à connaître une affluence aussi importante compte tenu du nombre des vols prévus en provenance de France, notamment estimés de 2 à 3 vols par jour. Cette année, la communauté algérienne à destination de son pays d'origine est doublement satisfaite, d'abord par les retrouvailles de ses familles et pays, mais aussi suite à la levée des exigences sanitaires. La plus grande satisfaction est bien sûr la réouverture des aéroports après deux années de fermeture à cause de la pandémie de la Covid-19. Pour ces émigrés, c'est une réelle délivrance qui va non seulement leur permettre de se réjouir en famille, mais de profiter du soleil et de la mer de leur pays dont certains n'ont pas pu revenir depuis trois années. Néanmoins, il y a ceux qui n'ont pas manqué de faire remarquer que ce voyage coûte une petite fortune. Après deux années d'absence à cause de la crise sanitaire, beaucoup de voyageurs ont dù dépenser une grande somme d'argent pour obtenir les billets, que ce soit par avion ou par bateau. Les prix doublent, triplent ou quadruplent quand il s'agit de venir en famille. Parfois,des familles attendent d'ailleurs, la période des promotions, si promotion il y a, pour pouvoir venir. Le billet pour une seule personne coûte environ 700 euros en plus des dépenses qu'il faut faire une fois la personne arrivée. Car les Algériens établis à l'étranger sont surpris par la flambée des prix au pays. D'autres inconvénients sont cités par des voyageurs, a savoir l'absence totale d'Air Algérie dans des régions de France, ce qui leur coûte encore plus cher car ils doivent effectuer deux voyages pour pouvoir venir au pays. Comme à l'Est de la France par exemple. D'ailleurs, une pétition dans ce sens a été lancée via les réseaux sociaux par les Algériens qui vivent à l'Est de la France dans l'espoir de faire entendre leurs voix aux autorités algériennes. Les signataires de la pétition dénoncent dans leur écrit l'absence, après deux ans d'interruption, de la non-reprise des vols vers l'Algérie, ça en ce qui concerne la région Metz-Nancy- Lorraine. Cependant, toujours à l'Est on croit savoir qu'Air Algérie va bientôt reprendre ses services à Mulhouse. Ce qui est une bonne nouvelle pour la communauté algérienne vivant dans cette partie de la France. Enfin, ce fut une véritable délivrance pour les Algériens établis à l'étranger lorsqu'ils constatèrent la levée des restrictions sanitaires imposées par la Covid-19 au niveau des aéroports. C'est en tout cas un fait acquis au niveau de Constantine où arrivent des centaines d'Algériens chaque jour. Pour renouer avec l'ambiance estivale, un millier d'Algériens passent quotidiennement par l'aéroport international de Constantine Mohamed Boudiaf. À l'évidence, la majorité arrive de France pour passer quelques jours de vacances auprès de ses familles ou pour assister à une fête familiale.