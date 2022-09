Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, ne va pas avec le dos de la cuillère pour asséner ses vérités. S'exprimant, hier, en marge de sa visite d'inspection et de travail à l'unité du Groupe Saidal de Constantine, Ali Aoun a souligné l'impératif de cesser de produire de «l'eau et du sucre», allusion à la production de sirops par l'unité. «Arrêtez s'il vous plait de produire de l'eau et du sucre, vous savez très bien qu'ils ne servent plus à rien, rentabilisez ces lignes pour fabriquer des sirops à base d'antibiotiques»a -t-il clamé à l'adresse des responsables de l'unité en question. Sur sa lancée, le ministre a révélé que la production d'insuline en Algérie « c'est du pipeau». Pour le ministre de l'Industrie pharmaceutique «il n'y a pas de production d'insuline en Algérie». Aussi, a-t-il, appelé à la nécessité pour l'unité de production d'insuline de reprendre le travail. Pour ce faire, le ministre préconise la production du «stylo injectable», qui est produit par une petite machine simple qui installe la cartouche. Ce qui, selon ses propos, permettra à l'Algérie de «sortir des griffes des laboratoires» qui font traîner les choses depuis 1994, avant de poursuivre que «c'est inacceptable qu'en 2022, on importe encore tout le contenu de l'insuline». Un constat ayant amené le ministre à exhorter les responsables à reprendre le travail au niveau de l'unité de production de l'insuline «dans les meilleurs délais». À cet égard, le ministre a exigé «un audit de l'unité» dont, ajoute-t-il, «les produits risquent à court terme de ne plus trouver preneur».

Pour une meilleure rentabilité de l'unité, le ministre a recommandé la production du «Synthol» «Sa production est plus rentable que la production des sirops en termes de chiffres d'affaires». Une recommandation réitérée lors de la présentation d'un projet de deux lignes de sirops. «J'ai dit tout a l'heure ‘'arrêtez avec les sirops ça n'a aucune utilité. Je souhaite une production utile qui peut bloquer les produits importés.'' Il fallait arrêter la production de sirop et non des produits utiles qui font aujourd'hui le bonheur de certains». Et de rappeler qu' auparavant «40% du chiffre d'affaires de Saidal était réalisé par le façonnage», mais aujourd'hui «les plus grands laboratoires dans le monde n'investissent plus, ils utilisent des capacités installées chez le concurrent». «Cherchez des gens ayant commencé à investir, prenez-les en charge en attendant le démarrage de leurs usines, mais ne restez pas cloîtrés dans votre zone de confort.

Lancez-vous dans le façonnage technique, la formation du personnel, l'aménagement du local, ce sont autant de gains. Pourquoi gardez des lignes à l'arrêt et d'autres qui fonctionnent à seulement 20%?», autant de remontrances assignées par le ministre pour relancer la machine d'autant que Saidal aspire à atteindre un milliard DA de chiffre d'affaires. Concernant la production du vaccin anti-Covid-19, le ministre aura insisté sur la production d'autres vaccins car «la Covid est dépassée. Il y a 5 millions de doses au niveau de l'unité qui n'ont pas été encore commercialisées». Il a également insisté sur la stabilité des cadres en leur offrant les meilleures conditions socioprofessionnelles.