L'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou poursuit sa stratégie de développement afin de retrouver sa place parmi les plus performantes et de remonter dans les classements nationaux et internationaux. Dans cette optique, l'institution dirigée par le recteur Ahmed Bouda vient de signer un mémorandum d'entente avec l'opérateur de téléphonie mobile Huawei Télécommunication Algeria.

La convention a été paraphée, avant-hier lundi, par le recteur de l'Ummto, Ahmed Bouda, et le représentant de Huawei Algérie, Alex Liu, en marge du premier DIGIday, un événement numérique organisé par le centre des systèmes et réseaux d'information, de communication, de téléenseignement et d'enseignement à distance de l'Ummto. Lors de la cérémonie, les responsables des deux parties expliquaient que l'accord porte sur la création d'une Académie d'excellence TIC Huawei. Dans son intervention, le recteur de l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, Ahmed Bouda a rappelé l'importance de la signature de cette convention gagnant-gagnant par laquelle l'opérateur «Huawei s'engage à assurer la formation des cours Hcia/Hcip/Hcie au profit des formateurs désignés par l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou dans les domaines liés aux Datacom, Wlan, Security, Storage, Cloud Computing, Cloud Service, Data Center et Transmission». Pour sa part, Alex Liu a tenu à rappeler que Huawei avait déjà «signé en 2018, un mémorandum d'entente avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, visant la création de 30 Huawei ICT Académie», expliquant que «l'opérateur chinois avait également mis en place 40 ICT Académie à travers les différentes universités et établissements de l'enseignement supérieur à travers les différentes régions du pays». Aujourd'hui, près de 1000 enseignants et plus de 5000 étudiants sont certifiés Huawei via cette stratégie de partenariat. Une stratégie qui se matérialisera également par l'accompagnement de l'université Mouloud Mammeri dans la mise en oeuvre du programme Académie d'excellence TIC, en mettant à sa disposition les moyens humains nécessaires à la réalisation de cet objectif. L'Académie Huawei des TIC de Tizi Ouzou formera, dans un premier temps, quatre formateurs désignés, qui, à leur tour, formeront, chacun, un groupe de 20 à 30 étudiants. Il est également question de mettre en place un portail d'accès à la plateforme d'apprentissage en ligne de l'Académie d'excellence TIC, dédié à l'université Mouloud Mammeri. Le mémorandum couvre aussi la fourniture des mécanismes nécessaires pour passer les examens de certification, afin de permettre aux formateurs et aux étudiants de passer les certifications professionnelles Hcia/Hcip/Hcie. Enfin, il faut rappeler que le recteur de l'université Mouloud Mammeri avait récemment assuré que son institution allait accorder toute l'importance nécessaire à la recherche scientifique. Un volet qui, selon lui, accuse un retard faute de moyens tels que les laboratoires.