Abdelmadjid Tebboune a chargé 37 inspecteurs de la présidence de la République de mener une enquête approfondie sur les raisons de la pénurie drastique qui frappe les produits stratégiques et de large consommation, à l'image des médicaments et les denrées alimentaires.

La spéculation a été mise à l'index par le président de la République, qui n'a pas fait dans les allusions pour cibler les véritables responsables de cette situation «anormale» qui vise à créer le chaos et la déstabilisation du pays.

À ce propos, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a précisé que «l'Inspection générale de la présidence de la République est en train d'enquêter sur les raisons de ces pénuries qui ne devraient pas exister», a-t-il souligné lors d'une rencontre avec la presse nationale.

La question de la pénurie n'a aucun rapport avec le manque des moyens matériels ou financiers selon le président de la République. Il s'agit de pratiques mafieuses que les lobbies et les groupes de pression ne cessent d'en faire comme instrument de chantage et de menace contre le pays en prenant la population en otage pour imposer leur diktat. Dans ce sillage, Abdelmadjid Tebboune a clarifié la question en soulignant qu'«il ne s'agit pas d'un problème de moyens matériels ou financiers, car nous avons de l'argent», a-t-il mentionné.

Le président Tebboune est allé jusqu'à dire que «ces perturbations sont anormales».

Abdelmadjid Tebboune a reconnu que le secteur des médicaments fait l'objet de mainmise de lobbies qui visent à faire de cette filière leur créneau le plus juteux. Les ruptures de stock sont le fait de ce jeu spéculatif scabreux de ces lobbies qui cherchent à avoir la main basse sur l'importation de ce produit stratégique et juteux.

L'enquête qui vient d'être ordonnée et qui sera chapeautée par des inspecteurs désignés par l'inspection générale de la présidence de la République renseigne sur l'importance de ce dossier et ce qu'il représente comme enjeu.

Dans ce registre, le président de la République a indiqué que «37 inspecteurs de la présidence de la République ont été mobilisés pour mener cette enquête. J'ai donné des instructions pour l'importation dans l'immédiat de médicaments en rupture de stocks pour contrecarrer ces lobbies», a-t-il souligné.

Les lobbies et les groupes de pression se sont renforcés durant les trois années écoulées. Leurs intérêts ont été frappés dans le fond. Cette démarche qui dérange de la part de l'Etat et ses institutions, a poussé les forces occultes qui possèdent les moyens financiers et humains de verser dans le chantage et la politique de la casse tous azimuts.

La spéculation et la pénurie sont dans leur plus grande partie l'oeuvre des lobbies et des castes aux agendas précis, à savoir de mener une campagne de déstabilisation politique et semer le climat du chaos dans le pays

Le président de la République a mis en place tout un arsenal juridique pour combattre ce fléau de la spéculation et de la pénurie programmée et orchestrée savamment par ceux dont les intérêts se voyaient réellement menacés par la nouvelle situation qu a été secrétée par l'élan populaire du 22 février 2019.

À ce propos, le président Tebboune a insisté sur «l'impératif de mettre en exergue l'importance du rôle responsable de la société civile et des médias dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et d'encourager la rationalisation de la consommation pour lutter contre les parasites et les parties qui tentent d'augmenter les prix pour susciter le chaos et semer le désespoir»,a-t-il rappelé.

Mais le point qui a suscité le plus d'intérêt c'est bien la mise en oeuvre d'une nouvelle législature en rapport avec la gestion du secteur du commerce et les modalités de la distribution des produits agricoles et tous les produits destinés à la consommation large.

La criminalisation de la spéculation en prévoyant des peines allant jusqu'à 30 ans d'emprisonnement, rentre dans cette logique de lutte implacable contre ceux qui recourent à la pratique de la spéculation et qui provoquent de la pénurie pour semer les troubles et le désordre dans le pays.