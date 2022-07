Parée de ses plus beaux habits et pavoisée aux couleurs nationales, Béjaïa était belle en cette veille du 5 juillet, date anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Elle était encore plus belle, hier, avec une animation des grands jours. C'était la fête un peu partout. Mais quatre jours durant, il y eut des heureux dans les quatre coins de la wilaya. Certains ont reçu les clés de leurs appartements flambant neuf, d'autres ont bénéficié de gaz de ville, de l'eau et des routes. Bref, les habitants de Béjaïa ne pouvaient pas espérer mieux en cette date, qui signifie la liberté pour laquelle des milliers de ses enfants se sont sacrifiés.Hier, plusieurs activités commémoratives étaient au programme, dont le recueillement à la mémoire des martyrs, le dévoilement d'une fresque réalisée face au bloc administratif, baptisation de l'hospice des personnes âgées du nom du chahid Larbi Aït Salah ainsi que du siège de la direction d'Algérie poste du nom du chahid Saïd Chaâbane. Le nouveau siège de l'Assemblée populaire de la wilaya a été également inauguré accompagné d'un défilé de jeunes marquant les différentes réalisations depuis l'indépendance à ce jour, au niveau de la rue de la Liberté, avec la participation des différents secteurs économiques, sociaux et culturels. Les festivités ont été clôturées au niveau du stade Benallouache, par un méga-concert auquel ont pris part de nombreux artistes de la région. Du déplacement vers la gare de chemin de fer où il a été procédé au lancement du train de la Mémoire, un musée mobile qui a sillonné toutes les localités entre Béjaïa et Beni Mansour. Il a été procédé, au niveau de la salle des congrès à une cérémonie de remise de clés aux bénéficiaires de logements de différents types. Dans de la commune de Fenaïa Il Mathen, quatre réservoirs d'eau et trois stations de pompage ont été mises en service pour alimenter en eau potable les villages de cette localité. Non loin de là, les autorités de la wilaya ont procédé à la mise en service d'un tronçon routier de la pénétrante autoroutière de 6 km, sur l'axe d'Amizour, suivie d'une rencontre au niveau de la Maison de jeunes Mohamed Boudiaf, à Aokas, où les lauréats de différents concours culturels ont été récompensés par des distinctions et un dîner. Avant-hier, la commue de Tamridj a accueilli la délégation officielle afin de donner le coup de starter de la traditionnelle fête de la prune au village Laâlam, la mise en service du réseau de raccordement au gaz de ville au profit de 1 200 habitants de cette commune rurale et d'un tronçon routier vers Ziama et Jijel. De retour, les officiels de la wilaya ont observé une halte à Tamridjt-centre, pour assister à l'hommage rendu à Ahmed Oubellot et son père Saïd, deux héros de la région pendant la guerre de libération. Dans la commune de Souk El Tenine, la délégation conduite par le wali a inauguré le service des urgences du nouvel hôpital de 60 lits. Dans la soirée, des récompenses ont été attribuées aux moudjahidine et aux veuves de chouhada. Bejaia, la ville lumière, aura été ainsi au rendez-vous de la célébration de cette date symbolisant la liberté et l'indépendance du pays.