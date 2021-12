Le Front des forces socialistes (FFS) est en train de faire face à un contexte politique doublement compliqué. Le premier est celui de la gestion de sa situation interne, dont les clivages entre des courants opposés. Le deuxième tient à son attitude face à la nouvelle recomposition politique de la scène nationale et l'implication du parti dans la gestion des assemblées locales.

La prestation politique de ce parti n'a pas a être analysée et évaluée par rapport aux résultats requis lors des dernières joutes des locales. Il faut analyser ladite prestation dans le sillage de la conjoncture particulière qui a caractérisé et qui caractérise encore le pays au plan politique et stratégique.

Le FFS a choisi de faire preuve d'attachement à la patrie en se démarquant du côté de la préservation de l'État national et de sa souveraineté. Ce prix n'a pas d'égal par rapport aux calculs dont l'électoralisme se fait exprimer comme une fin en soi. Cette logique ne peut se maintenir et avoir un sens si les institutions de l'Etat sont menacées et l'unité nationale est mise en danger.

C'est ce message que l'ensemble de la classe politique doit prendre en compte, c'est-à-dire comment concilier entre le rôle d'opposition en tant que parti politique et s'impliquer dans l'effort de la construction de l'Etat national et de sa sauvegarde. Cette leçon politique doit être rappelée au reste de la classe politique qui patauge par rapport aux priorités politiques qui engagent le pays et son devenir.

Le FFS a reporté son 6ème congrès national ordinaire à une date ultérieure, ce report est présenté comme position en rapport avec la situation sanitaire. Certes, les clivages ont de tout temps miné ce vieux parti d'opposition, mais il faut dire que cette fois-ci, l'enjeu est plus important au plan strictement endogène de ce parti.

Il doit cette fois renouer avec son activité traditionnelle, à savoir apporter sa contribution politique dans la perspective de reconstruire un nouveau consensus national et la défense de l'unité nationale comme à l'accoutumée.

Il faut dire aussi, que le FFS est jonché de courants hétéroclites et antagoniques qui ne lui permettent pas d'aller vers une dynamique homogène nonobstant les congrès et les conférences extraordinaires du point de vue organique.

Depuis le décès du leader et père fondateur du FFS, Hocine Ait Ahmed en l'occurrence, le Front des forces socialistes n'arrive pas à se doter d'une direction consensuelle et stable. Les tiraillements qui le caractérisent ont participé dans l'émiettement de ses rangs. L'instance présidentielle et la commission préparatoire du congrès national (Cpcn), ont une lourde tâche. Cette tâche réside dans le parachèvement du processus de restructuration organique du parti. C'est toute la question qui taraude le FFS depuis la disparition d'Ait Ahmed, à savoir la restructuration qui guette depuis, le FFS.

Mais cette restructuration à caractère organique dissimule un enjeu politique de taille en son sein, c'est celui de la lutte de repositionnement et d'appareils, des tendances et des courants hostiles à la démarche menée par la direction actuelle.

Le FFS essaye tant bien que mal de donner l'exemple d'un parti national, un parti que certains voulaient imbiber dans une dimension régionale répondant à une logique étroite.

Il est temps que le FFS fasse un véritable nettoyage pour pouvoir s'intéresser aux véritables défis de la reconstruction et de la restructuration politique digne de ce nom et se consacrer aux nouveaux enjeux dont son rôle peut être prépondérant et qualitatif. Le FFS est dans une situation peu reluisante, il doit jumeler son effort pour maintenir son existence politique en tant que parti d'opposition qui se respecte, mais aussi sortir de l'immobilisme et le figisme qui le guettent depuis des années sans pour autant réussir le challenge de la restructuration organique et mettre fin aux luttes d'appareils en son sein et les tiraillements qui sont devenus légion dans ses structures de base ou au sommet.