L'ancien officier de la Wilaya III historique et proche du colonel Amirouche, le défunt Moudjahid et historien Djoudi Attoumi, décédé en septembre 2021, a été au centre d'un Colloque national sur «les rapports de la Wilaya III historique et les organes de direction intérieur et extérieur de la guerre de Libération nationale», organisé par l'université de Béjaïa en collaboration avec la direction des Moudjahidine à l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l'Indépendance nationale. Aborder l'histoire de la Wilaya III sans évoquer ce grand témoin de la Révolution serait un crime de «lèse-majesté». Un éloquent témoin grâce à ses écrits sur le colonel Amirouche et la Wilaya III historique, ses témoignages truffés de photos et de documents inédits sur des pans entiers de la guerre d'Algérie. Il y a moins d'un an, un des révolutionnaires qui aura laissé une empreinte indélébile, quitta ce monde pour l'au-delà, laissant un trésor de témoignages sur la guerre de libération, lui qui était le compagnon du colonel Amirouche. Un témoin de valeur de la période la plus cruciale de l'histoire récente de l'Algérie. Une des figures emblématiques de la guerre d'indépendance, évoquée à travers un documentaire diffusé à l'occasion et dans lequel le parcours de ce grand révolutionnaire a été retracé. Une jeunesse au maquis et toute une vie à témoigner dans des conférences, écrits journalistiques et oeuvres sur la révolution. Ami du quotidien L'Expression, où il a eu à intervenir à plusieurs reprises par des articles sur des hauts fais d'armes de la guerre de libération, le défunt moudjahid a laissé derrière lui un trésor de témoignages à travers d'innombrables oeuvres portant sur sa vie de maquisard au côté du colonel Amirouche et d'autres combattants de la Wilaya III historique. C'est grâce à ses écrits que nous avons découvert la grandeur du colonel Amirouche. Djoudi Attoumi, ce digne fils de la vallée de la Soummam, était un ancien officier de l'ALN. Étudiant en commerce, à Alger en 1952, il adhéra au MTLD en 1953, à l'âge de 18 ans. Convaincu de l'impératif de libérer le pays du joug colonial, il rejoint en 1956 les maquis après le congrès de la Soummam. Il sera affecté directement au PC de la Wilaya III, où il eut à collaborer avec le colonel Amirouche et son équipe. Au niveau des zones 2, 3 et 4, dans les régions de Béjaïa et Tizi Ouzou, il contribuera longtemps à l'organisation de la révolution avec pour fonction de secrétaire de zone. Promu au rang d'officier par le colonel Mohand Oulhadj en 1961, Djoudi Attoumi sera affecté dans la vallée de la Soummam dévastée par l'opération Jumelles. Avec une équipe d'officiers de l'Armée de Libération nationale (ALN) ayant pour mission la réorganisation de la zone 3, très éprouvée par les opérations de Challe, l'organisation d'actions contre l'ennemi, la restructuration des maquis et de la population et surtout le rétablissement du moral des moudjahidine et des civils, durement mis à l'épreuve... En avril 1962, Attoumi est désigné membre de la commission compétente locale du cessez-le-feu pour veiller à l'application des accords d'Evian pour les régions de Béjaïa, Bordj Bou Arréridj, M'sila et Bouira. Un mois après la proclamation de l'indépendance, il est démobilisé de l'ALN pour participer à la construction du pays. Il fut nommé directeur de l'hôpital de Bouira et ensuite dans d'autres wilayas, puis élu président de l'APW de Béjaïa. En juin 1989, il prend sa retraite pour se consacrer à l'écriture de livres sur la révolution algérienne. «Le colonel Amirouche entre légende et histoire», «Avoir 20 ans dans les maquis», «Journal de guerre d'un combattant de l'ALN en wilaya III (kabylie)», «1956-1962», «Colonel Amirouche à la croisée des chemins», «Chroniques des années de guerre en Wilaya III», «Récits de guerre Wilaya III de 56 à 62»...Sa fille Souad Attoumi s'apprête à éditer une autre oeuvre qu'il avait écrite de son vivant. «Les hommes de gloire et leurs haut faits d'armes», est le titre de ce dernier ouvrage. Ce colloque a été également l'occasion pour les conférenciers et académiciens d'aborder plusieurs thèmes dont «les rapports de la wilaya III et les organes de direction», «La mission du bataillon de choc de la wilaya III dans les Aurès et Nemenchas», «Entre les wilayas III et IV, une histoire de rencontres et de collaboration». Il a été question aussi de «L'apport de l'émigration algérienne en France dans le financement de la wilaya III», «Le rôle de la wilaya III dans l'ouverture du «Front Sud». Bref l'histoire de la guerre de libération nationale à travers ses principales stations et ses principaux artisans mettant en exergue le rôle de chacun et l'organisation qui a prévalu durant cette époque.