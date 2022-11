Deux personnes sont décédées et six autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu, hier, au lieudit «Sabaâ Gnatar» à Souk-Ahras, a indiqué la cellule de communication de la direction de la Protection civile. L'accident s'est produit suite à un carambolage de trois véhicules, a précisé la même source, détaillant que les éléments de l'unité principale de la Protection civile de Souk-Ahras sont intervenus pour secourir six personnes victimes de cet accident avant de les transférer à l'hôpital de Souk-Ahras.

La Protection civile, a mobilisé pour cette opération plus de 20 agents tous grades confondus et 2 camions, a-t-on indiqué, ajoutant que les services compétents ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes de cet accident.