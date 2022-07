Plus de 19 accidents de la circulation ont été enregistrés lors des deux jours de l'Aïd El Adha à Béjaïa. Le dernier en date a eu lieu en fin de journée de dimanche. Un couple a été tué sur place et cinq autres personnes ont été blessées suite à un carambolage entre trois véhicules. Ce terrible accident a été enregistré en fin de journée vers 17h41 au lieudit Abadou, commune de Fenaïa. Selon les informations recueillies auprès de la Protection civile, un homme et son épouse ont trouvé la mort sur place et leurs trois enfants ont été blessés. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie pour déterminer les circonstances de cet accident qui a endeuillé toute une famille en ce deuxième jour de l'Aïd. Cet accident s'ajoute aux 17 autres qui ont eu lieu durant les deux jours de l'Aïd El Adha portant ainsi à plus de 17 le nombre de blessés engendrés par les 18 accidents enregistrés entre vendredi et samedi derniers. Par ailleurs, la cellule de communication de la direction de la Protection civile de Béjaïa a fait état, hier, du renfort des opérations d'extinction du feu d'Adekar par deux hélicoptères dépêchés d'Alger, pour circonscrire cet incendie et pouvoir s'occuper efficacement des autres feux en cours. À signaler qu'au moment de la diffusion du communiqué, la wilaya de Béjaïa reste confrontée à une vingtaine de départs de feux à travers tout le territoire. Quatre d'entre eux sont jugés « importants». C'est notamment le cas de celui d'Adekar, d'Athouth d'El kseur; d'Amarat à Barbacha, qui ont contraint la Protection civile de Béjaïa à solliciter un renfort en moyens humains et matériel. À signaler enfin un autre départ aux alentours d'Akbou. La lutte contre les incendies se poursuivait encore, hier, avec l'apport d'autres services et l'aide des riverains.