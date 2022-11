Des vents forts souffleront parfois en rafales, aujourd’hui et demain, sur plusieurs wilayas du Centre, de l'Est et de l'Ouest du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les services de l'Office national de la météorologie. Les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Mascara, Relizane, Chlef, Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes et Tizi Ouzou sont placées en vigilance « orange » de lundi à 18h00 au mardi à 09h00, précise le BMS. Selon la même source, les vents souffleront d'Ouest à Sud-Ouest avec une force de 60/70 km/h atteignant ou dépassant parfois 80/90 km/h en rafales, puis tournant Nord-Ouest en cours de nuit. Les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf sont également placées en vigilance « orange » de lundi à 21h00 au mardi à la même heure. Les vents souffleront, durant la période de validité de ce bulletin, sur le secteur Ouest avec une force de 70/80 km/h atteignant ou dépassant parfois 90/100 km/h en rafales, puis tournant Ouest à Nord-Ouest en deuxième partie de nuit, souligne le BMS.