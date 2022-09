Le complexe culturel Malek Haddad, de Constantine, abritera du 27 au 29 du mois courant, le Salon de l'Habitat Immobilier Décoration(HID), le premier en son genre au niveau de la capitale de l'Est, exclusivement consacré à la maison. Un salon qui pourrait être une opportunité pour des projets d'investissement, mais certainement avec un impact économique probant pour le pays. Dans un communiqué adressé à notre rédaction, il est en tout cas souligné que cet évènement «permettra la rencontre entre exposants et visiteurs et présentera une offre complète et diversifiée autour du logement et son aménagement intérieur et extérieur». Il est prévu que pas moins de 150 exposants seront présents lors de ce salon, qui auront l'occasion de « proposer des produits modernes et contemporains et une palette d'offres riches et variées», confirme la même source. Qualifié comme une véritable source d'inspiration, le salon HID aura donc à proposer l'achat d'un terrain, construire ou rénover sa maison, Re-décorer son salon, changer sa chaudière, ou isoler son grenier, ou encore, prévoir une piscine pour l'été prochain ou végétaliser son terrain. En un mot, c'est une pertinence qui convient de faciliter l'investissement et l'acquisition d'équipements. Sur le plan professionnel, ce salon permettra à l'évidence, comme indiqué, des rencontres entre jeunes promoteurs détenteurs de projets, la découverte, notamment «des tendances et savoir-faire locaux,de bénéficier de conseils, et se donner des idées», note encore le communiqué. Le salon HID constitue également une aubaine pour le public qui pourra aussi découvrir «un programme de conférences mis en place pour apporter conseils, idées et découvertes au service des projets».

Dans sa correspondance,le salon HID relève également les questions de l'heure relatives entre autres, «à a transition écologique et les économies d'énergie qui sont au coeur du programme de conférences de cette édition 2022, en phase avec les enjeux et préoccupations de la société». C'est ainsi qu'on trace les objectifs de ce salon qui devrait avoir un impact positif sur la vie socioprofessionnelle, à savoir rassembler toute la chaîne des professionnels de l'immobilier afin de permettre aux consommateurs d'avoir une vision quasi exhaustive du marché immobilier. Mais pas seulement puisque le but est également d'offrir, a-t on indiqué « aux exposants un produit ‘'clé en main'' permettant des échanges personnalisés tout en respectant la confidentialité, apporter des solutions aux attentes des différents profils de visiteurs et organiser des conférences pour leur proposer des conseils et des informations complémentaires et ce en favorisant le contact direct et en permettant une relation avec l'opérateur du secteur de l'immobilier du logement crédit d'une part et les futurs acquéreurs et investisseurs d' autre part». À noter que pour cette année, le HID a du nouveau à proposer, il s'agit d'un appel qui a été formulé à l'égard des artistes pour enrichir par leur présence l'exposition. Selon l'agence de communication Media Smart, organisatrice de cet événement qui se veut premier en son genre car «on vise à tisser des relations directes entre les fabricants producteurs de mobiliers locaux, les banques, les promoteurs et surtout les citoyens à des petites bourses», Il est question surtout, a-t-on noté, d'informer les citoyens des solutions financières existantes en Algérie, soit pour l'acquisition d'un logement ou pour son aménagement.