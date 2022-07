Les patrons de géants mondiaux de la technologie ont foulé, hier, le sol algérien, dans une mission d'approche des start-up algériennes. Dans la foulée de leur visite, un partenariat d'ampleur a été signé, à Alger, entre l'opérateur historique Algérie télécom et Adex technolgy, spécialiste dans les technologies de l'information et de la communication à valeur ajoutée. Ä l'issue de ce paraphe, Algérie télécom et Adex technology ont annoncé la mise en vente, au niveau de l'ensemble des agences commerciales d'Algérie télécom, de deux nouveaux produits intitulés Zimail et Zoumi. Zimail est une messagerie professionnelle collaborative, hébergée, désormais, en Algérie, dans le data center d'Adex cloud, en partenariat avec l'éditeur Synacore, société américaine, propriétaire de Zimbra et leader mondial de logiciel de collaboration. Zoumi est, pour sa part, une plate-forme algérienne de visioconférence et de collaboration, développée en collaboration avec Zoom, éditeur américain mondialement connu. Rappelons qu'à la faveur de la crise sanitaire,l'entreprise californienne Zoom battait tous les records de trafic et affichait un nombre de participants en hausse de 3000%, avec à la clé un chiffre d'affaires de 663,5 millions de dollars. Ce partenariat technologique et commercial, public- privé, entre les deux entreprises, a pour but d'alimenter le marché algérien par des offres de services à valeur ajoutée à travers le réseau de vente d'Algérie télécom qui s'étend sur l'ensemble du territoire national tout en participant au développement du contenu hébergé localement dans des cloud algériens. En plus des prix accessibles à toutes les bourses, ce partenariat permettra un accès équitable à la technologie, pour tous les citoyens, les entreprises et les start-up, tout en stimulant leur productivité. En outre, cela contribuera au développement local, au désenclavement et au rapprochement des régions concrétisant ainsi le slogan d'Algérie télécom «Toujours plus proche». Présent à l'évènement, Marc Zionts, CEO de Synacor Zimbra, a salué ce partenariat en indiquant qu'évoluer avec un partenaire local permet de mieux satisfaire les utilisateurs. Djaoued Salim Allal, patron d'Adex est revenu pour sa part sur l'importance de la protection des données en expliquant: «Les envois de messages, la collaboration, la visioconférence, les agendas...Tout celà sera hébergé en Algérie et permettra d'assurer la souveraineté des données, surtout qu'il s'agit de développer davantage de contenus hébergés dans des clouds algériens». Pour promouvoir des infrastructures algériennes et avoir beaucoup plus de contenu. Adex est agréé par l'Etat. Nous avons construit avec Zoom un outil de conférence bien algérien qui s'appelle Zoumi, une version algérienne de Zoom. Celle-ci est assortie de beaucoup de commodités et fonctionne au moteur Zoom. C'est l'innovation actuelle et constitue l'objet de ce partenariat. C'est le début d'une grande aventure, l'objectif étant d'attirer les investissements dans la technologie à travers des partenaires locaux et autour de l'écosystème start-up. De même qu'il s'agit d'augmenter la productivité de nos entreprises, de nos administrations, et contribuer au développement local grâce à ces outils.».