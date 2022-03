Afin de parer à la pénurie de trois produits alimentaires de première nécessité, à savoir le lait, la semoule et l'huile de table, les autorités de la wilaya ont pris une batterie de mesures à mettre en oeuvre immédiatement. Il s'agira de mettre fin à cette pénurie engendrée, selon les responsables de la wilaya, par les rumeurs qui battent leur plein sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, surtout en ce qui concerne la semoule. Lors du conseil de wilaya qui a eu lieu, jeudi, sous la présidence de Djilali Doumi, wali de Tizi Ouzou, ce dernier a annoncé la prise des mesures en question qui permettront aux choses de rentrer dans l'ordre, avant le début du mois de Ramadhan, au plus tard. Lors dudit conseil, les responsables du secteur du commerce ont indiqué qu'il n'y a pas eu de changement dans le rythme d'approvisionnement de la wilaya en semoule. Mais, suite aux dernières rumeurs, circulant sur les réseaux, faisant état d'une supposée pénurie de ce produit alimentaire, des citoyens, pris de panique, se sont rués sur les différents points de vente et ont acheté plusieurs sac de 25 kilos en même temps, ce qui a engendré une rupture de stock dans la majorité des points de vente. Mais la situation va s'améliorer dans quelques jours, puisqu'il a été demandé aux semouleries de la wilaya de Boumerdès de venir à la rescousse de la wilaya de Tizi Ouzou à partir de cette semaine. Un appel a été, par ailleurs lancé aux citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou afin qu'ils ne s'inquiètent pas au sujet de la semoule car il n'y a pas eu et il n'y aura pas de pénurie et tout ce qui circule comme informations sur cette question, n'est que rumeurs. Concernant le fait, aussi, que le lait en sachet ne soit plus disponible dans les épiceries et autres supérettes, il a été au centre des débats du conseil de la wilaya de Tizi Ouzou tenu jeudi. La pression sur le lait en sachet dure depuis plusieurs semaines, pour rappel. Afin de régler ce problème, des directives ont été données aux responsables des principales laiteries de la wilaya à savoir Tassili de Draâ Ben Khedda et Tifra lait pour revoir à la hausse leur production quotidienne et ce, afin de couvrir la totalité de la demande exprimée par les citoyens. Concernant l'huile de table, il y a lieu de noter que la pression sur ce produit a également augmenté ces derniers temps. Ce sont les mêmes raisons qui sont derrière cette pénurie, selon les différents responsables qui sont intervenus, jeudi, au conseil de la wilaya, à savoir la désinformation qui bat son plein sur les réseaux sociaux et qui pousse certains citoyens à se ruer sur le produit en question quand bien même l'approvisionnement n'a jamais été rompu. Les autorités wilayales ont décidé de suspendre la vente du bidon d'huile de 5 litres dans les magasins et de n'autoriser que ceux de 2 litres et 1 litre car c'est sur le bidon de 5 litres que la pression se fait le plus exprimer. Quant aux professionnels (restaurateurs et autres), ils auront désormais droit à des bidons d'huile de 10 litres.