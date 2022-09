Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger, représentés par la brigade de la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Zéralda, ont traité une affaire de possession de drogue de type Marijuana, qui a abouti au démantèlement d’un réseau criminel et à l’arrestation de six ressortissants étrangers, a indiqué, hier, un communiqué de ce corps constitué. La brigade de la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Zéralda a traité une affaire de possession de drogue (Marijuana) à des fins commerciales et d’entrée et résidence illégales sur le territoire national, a précisé la même source, relevant que l’opération avait permis le démantèlement d’un réseau criminel et l’arrestation de six ressortissants étrangers. Agissant sur la foi d’un renseignement faisant état d’un réseau criminel versé dans le trafic illicite de drogues, les services de la sûreté concernés ont entamé l’enquête qui s’est soldée par l’arrestation d’un mis en cause en possession de 45 sacs en papier de marijuana de 57 grammes. Après accomplissement des mesures légales en vigueur, les mis en cause ont été traduits devant les juridictions territorialement compétentes.