On le sait désormais, les Algériens partiront en vacances en Tunisie, cet été. Dès demain, vendredi, il y aura foule à la frontière, et pour cause: ce 15 juillet sonne l'ouverture officielle des passages frontaliers algéro-tunisiens. Face au rush attendu aux points de transit, notamment celui d'OumTeboul, à quelque 10 km à l'ouest de la frontière tunisienne, la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) prend les devants. Elle déploie un plan de circulation spécial afin de drainer le formidable flux de vacanciers. Ce plan vise à offrir des alternatives aux spots saturés de touristes. En effet, c'est le commissaire divisionnaire, sous- directeur de la prévention et de la sécurité routière, Rachid Ghezli, qui apporte la bonne nouvelle en rappelant qu'il est possible de traverser la frontière ailleurs qu'au principal point d'entrée, à savoir celui d'OumTeboul, un «coin» traditionnellement pris d'assaut. Intervenant sur les ondes de la Radio nationale Alger chaîne 3, Ghezli, évoque en effet un dispositif adapté à la situation et énumère «les neuf postes frontaliers qui ont été ouverts» à la frontière avec la Tunisie, à savoir OumTeboul et Laâyoun au niveau de la wilaya d'El Tarf, Ouled Moumène et Lahdada dans la wilaya de Souk Ahras, Lamridj, Ras El Aâyoun, Bouchebka et Tebiba, au niveau de la wilaya de Tébessa, et Tayeb El Arbi au niveau d'El Oued, plus au sud. Les citoyens algériens ont ainsi la latitude de se rendre vers ces neuf postes frontaliers, surtout que l'officier de la Dgsn précise: «Nous invitons les citoyens à se rendre vers ces différents postes frontaliers afin d'éviter la pression sur Oum Teboul.» Le même intervenant annonce également une batterie de mesures spéciales afin de faciliter les formalités d'usage au niveau des postes frontières, en sus d'un ensemble d'autres mesures de sûreté afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Des moyens matériels et des équipements sont en outre installés sur les lieux de transit afin de réduire au maximum le temps d'attente et accélérer le passage des citoyens, assure Rachid Ghezli.

«Le Haut Commandement a donné instruction de réduire au maximum le temps d'attente aux postes frontières», affirme ainsi l'officier de la Dgsn qui signale la mobilisation d'un «effectif conséquent» afin de répondre avec professionnalisme et célérité aux besoins des citoyens. «La Dgsn ne ménage aucun effort pour faciliter le passage des voyageurs aux frontières», ajoute-t-il, en soulignant que la Dgsn n'a de cesse de concilier inlassablement entre facilitation et sécurité. Gageons qu'avec un tel dispositif, les touristes algériens ne seront plus contraints de passer la nuit sur le chemin de leur destination de vacances et d'échafauder moult scénarii pour gagner rapidement les portes de la Tunisie. Rappelons que le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, avait affirmé, lundi dernier, depuis El Tarf que toutes les dispositions avaient été prises pour garantir l'entrée des Tunisiens en Algérie et des Algériens en Tunisie dans «d'excellentes conditions», à partir du 15 juillet.