Les fortes chaleurs qui continuent à sévir sur la région de Béjaïa n'ont pas été sans conséquences sur la récolte céréalière. Avant-hier, plus de cinq hectares de blé sur pied ont été ravagés par les flammes, dans une ferme pilote de la circonscription d'Amizour, à 25 km au sud de Béjaïa, a indiqué la Protection civile.

«Quasiment toute la récolte est calcinée», a précisé la même source dont les éléments, associés à ceux de la Conservation des forets et de l'APC sont intervenus avec de gros moyens pour sauver ce qui pouvait l'être encore et éviter que les flammes ne se propagent davantage dans cette région, pourvoyeuse de la plupart des biens agricoles de la wilaya, notamment les céréales, les fruits et les cultures maraîchères. Les causes de l'incendie n'ont pas été précisées, mais d'aucuns en attribuent la survenance à la forte canicule qui sévit dans la région depuis deux jours. Mais en définitif, seule une enquête sérieuse pourra révéler la réalité des faits d'autant plus que la veille la Gendarmerie nationale est intervenue à El-Kseur, commune mitoyenne, pour alerter la Protection civile qui a réussi à éteindre un autre départ de feu. Un présumé pyromane a été arrêté. Par ailleurs, un communiqué de la Protection civile de Béjaïa rapportait, hier, le repêchage d'un corps sans vie d'un septuagénaire sur le rivage de la plage de Tazaboudjt, à 8 km à l'ouest de Béjaïa. «La victime a été retrouvée avec ses vêtements de ville et ne semblait pas avoir plongé dans l'eau», a-t-on précisé. La Gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour élucider les circonstances de cette noyade. Cette découverte porte à sept le nombre des victimes ayant péri en mer depuis le 10 juin dernier si on compte les six autres, noyées vendredi dernier, sur les plages de Tichy, Aokas et Melbou, dont trois dépouilles ont été repêchées par les éléments de la Protection civile alors que deux corps ont été rejetés par la mer. Une dernière victime (parmi les six) fait toujours l'objet de recherches.