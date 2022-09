En réponse au «allégations fallacieuses et mensongères» du Maroc concernant la question du Sahara occidental, la délégation algérienne à l'ONU a rétabli la vérité et remis à sa place le représentant du Makhzen au sein des Nations unies. L'Algérie qui qualifie les allégations des Marocains de «trompeuses et saisonnières», explique cette attitude fuyarde du royaume de «tentative désespérée d'exploiter à chaque fois les tribunes pour répandre sa propagande et ses mensonges au sujet du conflit du Sahara occidental». Cette réponse cinglante remet à sa juste proportion les manipulations du Makhzen «sur la nature juridique» du conflit au Sahara occidental.

La délégation algérienne souligne que «cette question était, est et restera une question de décolonisation jusqu'à ce que le peuple du Sahara occidental exerce son droit inaliénable à l'autodétermination à travers un référendum libre et équitable». À plus forte raison lorsque toutes les résolutions onusiennes confirment cet état de fait. Et cela, depuis que ce conflit est à l'ordre du jour des Nations unies conformément aux résolutions 1514 et 1541 de l'Assemblée générale. Ainsi, la délégation algérienne qui s'appuie sur des actes et des décisions onusiens dont personne ne peut douter, précise que «ces résolutions désignent également et de manière claire les deux parties au conflit: le Maroc et le Front Polisario, internationalement reconnu comme le seul représentant légitime du peuple du Sahara occidental». Quant à la question de la prétendue solution d'autonomie imposée comme seule solution, la réponse algérienne note que cette approche «représente un précédent qui menace les fondements de la légitimité internationale et la Charte des Nations unies, et contredit la doctrine bien établie (des Nations unies) en matière de décolonisation». Un propos net et sans bavure qui renvoie aux fondements même du principe de la décolonisation.

Cette précision faite, le document de la délégation algérienne évoque le mécanisme des tables rondes, qu'elle juge «inefficace et improductif». Le Maroc qui s'accroche justement à l'inefficacité de cette solution factice confirme «son approche coloniale». Il a «exploité ce mécanisme pour tenter désespérément d'introduire la confusion à la nature du conflit, de contourner la légitimité internationale et transformer la nature de ce conflit d'une question de décolonisation en un conflit bilatéral», estime la délégation algérienne à l'ONU.

Autre allégation fallacieuse et mensongère concerne l'accueil par l'Algérie des réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf, à partir du 31 octobre 1975. Pour la diplomatie algérienne, cet état de fait «est le résultat de l'occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc, après le départ de l'ancienne puissance coloniale». Et de préciser: «L'Algérie reste convaincue que la question du recensement des réfugiés est (une question) purement technique et fait partie intégrante d'un plan politique global dans le cadre du plan de paix adopté par les Nations unies en 1990».

«Quant au volet lié au recensement, il n'a de sens que s'il s'inscrit dans le cadre d'un référendum juste et libre visant à permettre au peuple du Sahara occidental d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination, conformément à la légalité internationale», poursuit la délégation algérienne dans son droit de réponse aux mensonges du Makhzen.

Concernant les «fausses allégations et calomnies que le Maroc promeut sur les relations présumées des réfugiés sahraouis avec des groupes terroristes», la délégation algérienne fait remarquer que de pareilles accusations gratuites ne sont en réalité «qu'un nouvel épisode d'une misérable série visant à déformer la lutte du peuple du Sahara occidental». La vérité historique est que le peuple sahraoui «aspire à exercer son droit à l'autodétermination à l'instar de tous les peuples du monde», relève encore la même déclaration.