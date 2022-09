Les premiers résultats globaux préliminaires du 6e recensement général de la population et de l'habitat en Algérie (Rgph-2022), qui sera lancé dimanche prochain vont être publiés vers la fin décembre. C'est ce qu'a révélé, Youcef Baâzizi, DG du recensement à l'Office national des statistiques, lors de son intervention, hier, sur les ondes de la Radio nationale, chaîne 3. «S'ensuivra l'opération du traitement en profondeur de ces données, au niveau le plus fin et bien évidemment la production d'indicateurs», a-t-il ajouté. L'hôte de la radio a affirmé que l'information collectée auprès des ménages restera strictement anonyme. «Personne n'aura accès à cette dernière, ni les impôts ni les autres autorités n'auront accès aux données individuelles», a-t-il affirmé.

S'exprimant sur l'intérêt du recensement général, l'orateur explique que l'opération touche toute la population en général et celles qu'on appelle populations à part, c'est-à-dire: les campements militaires, les centres de repos, les institutions pénitentiaires, etc. Pour ce qui est du deuxième volet qui concerne l'habitat, il sera question de recenser les types de construction: collectif, individuel ou précaire.

Les commodités disponibles à savoir le gaz, l'électricité, l'assainissement, l'Internet, etc. Le recensement concernera même les structures de base existantes, comme les postes, les structures de santé, selon les explications de l'hôte de la radio. «L'avantage est de permettre», a-t-il poursuivi «de prendre en charge les besoins des populations en infrastructures à la base de cartes socio-économiques qui aident à la prise de décisions tant au niveau local que national». «C'est la seule source qui permet de donner des indicateurs au niveau le plus «fin», possible, (wilaya commune quartier)». C'est la dernière ligne droite avant le début de l'opération du recensement, qui sera lancé dimanche prochain. Et «les préparatifs vont bon train», selon DG du recensement à l'ONS. «Tous les moyens humains et logistiques sont mobilisés pour la réussite de cette opération très importante pour les pouvoirs publics», a-t-il affirmé dans ce sens. Pour étayer ses propos il revient sur l'effectif de l'ONS qui sera mobilisé, du 25 septembre et 19 octobre 2022, et vont frapper à toute les portes des ménages. Un nombre de 84 superviseurs chapeautent l'opération au niveau des wilayas. Ces superviseurs ont encadré 3000 formateurs qui à leur tour forment, à partir d'hier soit jusqu'au 24 septembre prochain, les 53 000 recenseurs aux techniques de collecte des renseignements recueillis. «Il s'agit du premier recensement numérisé en utilisant des tablettes», a révélé le responsable. Contrairement à la méthode traditionnelle, cet appui technologique, fera gagner le temps de remplissage et le temps de saisie des données», a-t-il ajouté. «On peut également vérifier les questionnaires de façon instantanée, dans les ménages, à travers l'introduction des applications informatiques en arrière plan, qui signale l'existence d'une incohérence, que nous ne découvrions auparavant qu'au moment du traitement des résultats», a-t-il ajouté.

L'ONS a également prévu le déploiement des contrôleurs qui devront dont chacun avoir 7 recenseurs sous sa responsabilité. L'orateur ne manque pas d'indiquer qu'il y a toujours possibilité d'améliorer. Pour cela, il assure que la fiabilité des opérations statistiques effectuées, notamment dans les sondages est garantie. «L'ONS oeuvre, selon des normes internationales et les règles de l'Office de statistique onusien», a-t-il dit. Pour ce qui est du coût du financement du RGPH-2022, Youcef Baâzizi, dira qu' «une enveloppe de 5 milliards de DA a été dégagée par l'État.» Cela avant de souligner que «le coût du recensement est relativement peu cher».

«Il coûte moins de 1 dollar par tête, si on le comparait aux autres pays, un recensement de la population coûterait plus cher, 12 dollars par tête dans les pays voisins et jusqu'à 100 dollars dans certains pays», a-t-il conclu.