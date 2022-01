Le coup de starter des activités de Yennayer 2972 a été donné, hier, à Tizi Ouzou, par le wali, Djilali Doumi, dans une ambiance festive des grands jours, en présence d'une foule nombreuse constituée d'exposants et de visiteurs, venus des quatre coins de la région, mais aussi d'autres wilayas comme Tamanrasset, Khenchela, Boumerdès, Alger, El Bayadh, Bouira, etc. Comme chaque année, c'est sous des airs de fête que les activités de Yennayer ont débuté, à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, où les organisateurs ont fait appel à l'incontournable troupe traditionnelle

«Idhebbalen», qui a égayé l'atmosphère de fort belle manière. Les espaces dédiés à la célébration de Yennayer s'étalaient sur toutes les parties de l'établissement culturel, y compris sur l'esplanade où des dizaines de tentes ont été érigées pour la circonstance. Elles abriteront pendant une dizaine de jours, des expositions de toutes sortes de produits du terroir, reflétant l'ensemble des facettes du patrimoine culturel amazigh. Ces derniers relevant aussi bien de ce qui a trait à l'habillement qu'à la gastronomie, à l'artisanat, aux livres sur la langue, la culture et l'histoire amazighes, etc. En plus des activités folkloriques, prévues à cette occasion, un riche programme culturel, littéraire, théâtral et poétique, a été mis en place pour la circonstance, dont un salon du livre amazigh où, en plus des livres, les visiteurs peuvent, depuis hier, rencontrer les auteurs ayant écrit des romans, des recueils de nouvelles ou de poésies en langue amazighe, avec lesquels ils pouvaient échanger sur les oeuvres exposées. Ils pouvaient, bien évidemment, se faire dédicacer les livres en question. Après l'inauguration officielle, effectuée au milieu de la matinée, il y a eu l'ouverture du marché de Yennayer, devenu également un événement inévitable chaque année à pareille époque à Tizi Ouzou. Les responsables locaux ont supervisé le lancement de la fresque de Yennayer 2972, ainsi que la démonstration de la célébration de Yennayer avec le comité du village «Thanalth» de la commune Imsouhal et l'association culturelle Yessis Idurar. Par la suite, l'assistance a eu droit à une animation folklorique «Urar n lxalat» suivie d'une visite des expositions et du salon du livre d'expression amazighe, ainsi que des expositions et du marché de Yennayer. Depuis hier et jusqu'au 13 du mois en cours, le public peut découvrir plusieurs facettes de la culture amazighe, dans les quatre coins du pays grâce à la présence d'exposants de Tamanrasset, Kenchela et d'autres localités qui ont fait le déplacement. Il en est de même des centres de recherches et des musées comme le Bardo, le Cnrpah (Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques), le Crasc d'Oran, l'Office national du parc culturel de l'Ahaggar (wilaya de Tamanrasset). D'autres activités sont au menu également, comme la rétrospective du Festival national du film amazigh, l'exposition «Khayma» illustrant la célébration de Yennayer dans la région

d'El Bayadh. Au niveau de la galerie d'art, le public a droit à une exposition de portraits et à des séances de dessin. Ces dernières se tiennent en hommage à Abdallah Mohia et aux dramaturges algériens, à l'occasion de la Journée nationale du théâtre, par des élèves de l'Ecole régionale des beaux-arts d'Azazga, Hamrani Salem, Guezout Saïd, Kedj'art ainsi qu'une exposition de peintures «Scènes de vie en Kabylie», de Abdelkrim Tahar, des expositions de sculptures autour du patrimoine kabyle, par Kaki, une présentation de bas-reliefs en cuivre et de tableaux décoratifs, par l'association culturelle Az'art de Tizi-Ouzou.

La célébration de Yennayer est une aubaine pour revenir sur les diverses actions menées par le mouvement associatif, en vue de valoriser le patrimoine culturel amazigh. Il faut préciser que parallèlement à ce programme, le Théâtre régional Kateb-Yacine est au rendez-vous, avec le lancement de la 3ème édition du concours de la meilleure production théâtrale en langue amazighe, produite par les associations culturelles. De nombreux films en langue amazighe sont au menu à la cinémathèque comme Si Moh Ou Mhand, l'insoumis», de Lyazid Khodja et Rachid Benallal, Cheikh El Hasnaoui de Abderezzak Larbi Cherif, etc.