Le président de l'Assemblée Populaire Nationale (APN), Brahim Boughali prendra part, demain, en tant que représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République de Colombie, Gustavo Petro Urrego, indique aujourd'hui un communiqué de l'Assemblée. «Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a chargé Brahim Boughali, président de l'APN, de le représenter à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République de Colombie, Gustavo Petro Urrego, élu le 19 juin 2022. La cérémonie d'investiture aura lieu, demain, dimanche, dans la capitale colombienne Bogota», précise-t-on de même source. Le président de l'APN «rencontrera son homologue colombien, David Racero, ainsi que le président du sénat colombien, Roy Barreras pour discuter de la coopération parlementaire bilatérale», selon la même source. «Les relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre l'Algérie et la Colombie sont privilégiées», souligne le communiqué, ajoutant que les deux pays «oeuvrent à les renforcer à travers des concertations bilatérales périodiques».

Cette démarche «s'est traduite par la signature de plusieurs conventions dans les domaines politique, socioéconomique et culturel» ainsi que «l'installation des deux groupes parlementaires d'amitié Algérie-Colombie le 8 mai 2022 et Colombie-Algérie le 10 mai 2022», conclut le communiqué.