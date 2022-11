Les services de la direction du logement de la wilaya de Bouira font état de plus de 10000 unités réalisées et réceptionnées dans tous types de formules confondues, et ce depuis l'année 2018 à ce jour, cela a coûté une bagatelle de pas moins de 132 milliards de dinars. Pour la seule année 2022, l'on apprend des mêmes services que pas moins de 2000 logements, tous types confondus ont été livrés dont plus de 700 logements de type Aadl, réalisés dans les communes de Bouira, M'Chédallah et Kadiria, et en parallèle plusieurs autres chantiers sont en cours de réalisation. Le même programme concerne également la réalisation et distribution de 153 logements promotionnels de type LPA et 387 unités dans la formule sociale. Cela a touché plusieurs communes de la wilaya à l'instar de Lakhdaria, Déchmia, Oued El Bardi, Aïn Bessem, Hachimia, Sour El Ghozlane et Kadiria. Ainsi il a été révélé la reprise des travaux au niveau des chantiers à l'arrêt, concernant 624 logements dont 164 logements sociaux et 460 en location-vente, ces mêmes chantiers sont dans les communes de Aïn Bessem, Ahl El ksar et Aïn Lahdjer. L'enveloppe de 132 milliards de centimes, en fait, était réservée pour la réalisation de 28 projets d'un total de 10179 logements publics. Dans son rapport pour l'APW, la direction du logement révèle que sur les 10179 unités réceptionnées, 5112 logements sont de type public locatif LPL, 4O98 unités de type location-vente et 596 logements promotionnels aidés (LPA). Quant à l'habitat rural, l'on apprend que pas moins de 300 décisions d'aide à l'auto- construction sont octroyées. À souligner que le wali de Bouira, à chacune de ses interventions sur le secteur du logement, affiche son engagement à lever à chaque fois d'éventuelles contraintes qui pourraient entraver l'avancement des travaux. Il avait signifié, d'ailleurs, dans l'une de ses déclarations que la wilaya de Bouira ne souffre pas de manque de logements, mais plutôt d'une mauvaise distribution. En effet, les citoyens affichaient le plus souvent leur mécontentement par rapport à la lenteur de réalisation et au retard de distribution. D'ailleurs, plusieurs cités sont finies et prêtes à la distribution mais demeurent fermées depuis des années pour quelques-unes, à l'instar des logements sociaux de la ville Chorfa, M chédallah, Saharidj etc. Aussi, des projets en difficulté d'avancement pour d'autres types de formules, l'on cite le projet 80 logements LPA de M'Chédallah. « C'est un projet qui accuse déjà un grand retard de réalisation, on a frappé à toutes les portes et on a été contraint de nous constituer en association pour pouvoir demander nos droits officiellement» laisse entendre Aziz Bouaâziz, président d'association. «Le projet a connu diverses contraintes, changement d'entreprises et arrêts fréquents» s'exclame le même président d'association,qui affiche, par ailleurs, de l'espoir après avoir exposé le problème au nouveau wali Abdelkrim LAMOURI, «nous espérons que désormais le souci sera sérieusement pris en charge» conclut-il. En effet les retards d'exécution des projets de logements mettent en difficultés l'ensemble des souscripteurs, notamment ceux qui habitent en loyers, cela engendre des dépenses énormes sur le plan financier et prive également les souscripteurs d'habiter leurs logements qui leur garantiront sans doute un confort socioprofessionnel, « chacun de nous a choisi un site qui le rapproche de son boulot et qui réunit les commodités nécessaires » expliquent les souscripteurs.