La formations qualifiante dédiée, au profit des souscripteurs à l'allocation chômage avance plutôt dans le bon sens affirme le directeur de l'emploi, Mohamed Laâradj. En effet, le comité chargé du suivi de cette préparation, constitué des directeurs de l'emploi, de la formation et de l'enseignement professionnels, de l'agence de wilaya de l'emploi (Awem) et d'un inspecteur du travail, travaillent en étroite collaboration et se réunissent régulièrement, en vue de remettre cette opération sur les rails et permettre, ainsi, à tous les prétendants à cette allocation chômage de bénéficier d'une qualification professionnelle. Le directeur de l'emploi explique que la formation en question augmentera les chances d'employabilité de ces jeunes chômeurs.

Pour rappel, afin de ne pas priver les personnes les plus âgées de cette formation qualifiante, le même directeur précise qu'ils ont commencé par la formation de la catégorie d'âge 35- 40 ans «une fois formé, le candidat concerné, qui, même s'il est rayé des listes des bénéficiaires de l'allocation chômage il aura au moins un métier entre les mains et pourra intégrer le marché de l'emploi».

Par ailleurs, il a été rappelé que les jeunes diplômés ne sont pas forcément astreints à cette formation qualifiante, mais si un jeune, et de son propre gré, choisit de se perfectionner dans une spécialité quelconque, dans ce dispositif de formation, afin d'augmenter ses chances d'employabilité, il est bien entendu autorisé à se former.

S'agissant des effectifs concernés par cette formation et pour cette première catégorie des 35-40 ans, Mohamed Laâradj fait état de pas moins de 5 911 inscrits qui seront formés au fur et à mesure des moyens humains et matériels disponibles dans les établissements de la formation professionnelle. Justement, ce secteur de la formation et de l'enseignement professionnels étant le maillon fort dans cette opération, son directeur, Ali Haouassi souligne que «dès l'annonce de ce dispositif de formation au sein de nos structures et à la charge de nos formateurs, nous avons réuni nos staffs pédagogiques en vue de vérifier en détail tous les moyens nécessaires au bon déroulement de cette formation» et d'ajouter: «Pas seulement les moyens matériels et humains mais aussi en matière de diversification des spécialités à offrir, en effet, ces souscripteurs sont d'âge, de sexe et de niveau d'instruction hétérogènes, d'où la nécessité de réunir le maximum de choix de spécialités à offrir».

Ledit directeur souligne qu'il serait aussi possible d'opter pour des spécialités qui n'existaient pas encore dans la nomenclature du secteur, si ce sont des spécialités porteuses d'emplois «nous les proposerons après l'approbation des staffs pédagogiques concernés».